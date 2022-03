Campeonato Municipal tem início nesta sexta-feira em Holambra

“Faço um convite para que todos venham torcer para seus amigos e parentes” diz o diretor de esportes

Os Campeonatos de Futebol Amador de Holambra prometem agitar o Estádio Municipal Zeno Capato, em Holambra, a partir desta sexta-feira, dia 25 de março.

Seis equipes disputam o Veteranos, que reúne jogadores a partir de 35 anos, e quatro times se enfrentam pelo Sênior, para participantes com mais de 45. A primeira partida está marcada às 19h30. A entrada é gratuita.

O jogo de abertura é do Sênior, entre Internacional e Mercenários. No sábado, dia 26, é a estreia do Veteranos, com Real Conquista e Jack Flores às 16h e Imigrantes e Galunáticos às 17h40. No dia seguinte (27), às 9h, entram em campo Bradesco e Vila Nova.

As partidas seguem até 21 de maio. O objetivo das competições é incentivar atletas já experientes e proporcionar momentos de lazer e diversão. “O campeão e o vice-campeão de cada categoria ganham troféu e medalha. O artilheiro e a defesa menos vazada recebem troféu”, explicou o diretor municipal de Esportes, André Luís Buzzerio. “Faço um convite para que todos venham torcer para seus amigos e parentes”, falou.