Campinas Confirma Mais Seis Mortes por Dengue, Totalizando 54 Óbitos em 2024

A cidade de Campinas confirmou na tarde de hoje mais seis mortes causadas pela dengue, elevando o total de óbitos para 54 neste ano. As mortes ocorreram entre os dias 15 e 29 de maio, todas envolvendo pacientes com comorbidades.

Os novos óbitos são:

Homem, 60 anos, com comorbidades

Mulher, 69 anos, com comorbidades

Mulher, 77 anos, com comorbidades

Mulher, 85 anos, com comorbidades

Mulher, 88 anos, com comorbidades

Mulher, 85 anos, com comorbidades

Com o aumento expressivo de casos e mortes, as autoridades de saúde destacam a importância de procurar atendimento médico imediato ao surgirem os primeiros sintomas da doença, que incluem febre alta, dor de cabeça intensa, dor atrás dos olhos, dores nas articulações e músculos, além de manchas vermelhas na pele.

Os esforços conjuntos entre governo e população são essenciais para controlar o avanço da dengue na cidade e evitar novas mortes.