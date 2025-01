Campinas continua em estado de observação para as chuvas

Índice de chuva em 72 horas é de 74,8 milímetros; chuva de quinta-feira, dia 2, derrubou 20 árvores na cidade

Campinas continua em estado de observação para chuvas nesta sexta-feira, 3 de janeiro, com precipitação de 74,8 milímetros registrada no município em 72 horas. De acordo com o Cepagri da Unicamp, uma frente fria se aproxima pelo sul do País e traz instabilidade ao estado de São Paulo potencializando a ocorrência de chuva na região metropolitana de Campinas. Nesta sexta e no sábado, 4, chuvas mais expressivas e generalizadas (bem distribuídas geograficamente) devem ocorrer, também devido à aproximação (sexta-feira) e passagem (sábado) da uma frente fria.

A partir da tarde desta sexta, novas instabilidades se formam, dando origem a tempestades, que podem ser de alto impacto, também associadas a chuvas locais fortes, grande incidência de raios, rajadas de vento da ordem de 60 a 80 km/h ou pontualmente superiores e possibilidade de granizo. Podem ocorrer picos de chuva forte que resultem em acumulados expressivos, sendo recomendada atenção quanto à possibilidade de pontos de alagamento e enxurradas. As temperaturas ficam entre 20°C e 29°C na sexta-feira e entre 20°C e 28°C no sábado.

As mudanças no tempo, segundo o Cepagri, podem ocorrer em um curto intervalo de tempo (cerca de 30 minutos ou menos). O boletim indica que um “sintoma” de que há tempestades se desenvolvendo em áreas próximas é a ocorrência de trovoadas.

“Dessa forma, ao som de trovoadas, é importante que a população permaneça atenta e pronta a buscar proteção”, informa. A Defesa Civil também reforça a necessidade de atenção redobrada em áreas mais vulneráveis, pois há risco para transtornos, como deslizamentos, desabamentos, enchentes, alagamentos e ocorrências relacionadas com descargas elétricas e rajadas de vento forte.

Ocorrências

O relatório da Defesa Civil de Campinas aponta que na quinta-feira, dia 2, houve 20 quedas de árvore e 6 quedas de galhos de árvores. As regiões mais atingidas foram a Leste e a Norte. As equipes de arborização do Departamento de Parques e Jardins (DPJ) continuam nas ruas, em locais de quedas de árvores e galhos, para desobstruir as vias e recolher o que for preciso.

Veja os números por bairros:

Quedas de árvores:

Região Norte: Parque Via Norte (1);

Região Leste: Centro (3), Parque São Quirino (2, sendo 1 sobre a rede elétrica), Botafogo (2), Cambuí (2);

Região Norte: Jardim Brasil (4, sendo 1 sobre

a rede elétrica), Bonfim (3), Jardim Novo Botafogo (1), Vila Andrade Neves (1), Jardim Guanabara (1).

Quedas de galhos:

Região Sudoeste: Dic V (1);

Região Leste: Cambuí (1), Centro (1);

Região Norte: Jardim Chapadão (1), Bonfim (1);

Região Sul: Vila Industrial (1);

Além disso, foi registrado um alagamento de imóvel no Parque São Quirino (região Leste). A avenida Heitor Penteado, que circunda o Taquaral, chegou a alagar na quinta-feira à noite, mas o bloqueio da pista interna foi pontual.

O Centro de Saúde (CS) Joaquim Egídio chegou a registrar goteiras em algumas salas, mas nenhum atendimento foi prejudicado nesta sexta. As equipes de manutenção e limpeza foram acionadas após a chuva.

Já o CS Anchieta retomou nesta manhã o serviço de vacinação. Ele precisou ser interrompido temporariamente na tarde de quinta após problema em uma geladeira por conta da oscilação de energia durante o temporal. A CPFL foi acionada e os demais atendimentos no centro de saúde não foram afetados.

Chuvas

As equipes da Prefeitura estão de prontidão para atender a população afetada, desobstruir vias, realizar a limpeza e atuar na prevenção de acidentes. A força-tarefa reúne a Defesa Civil e as secretarias que atuam diretamente nas ocorrências de chuvas: Serviços Públicos, Desenvolvimento e Assistência Social, Habitação/Cohab e Emdec (Empresa de Desenvolvimento de Campinas).

Importante avisar

Ligue 199, da Defesa Civil, para alagamento, inundações e quedas de árvores;

Ligue 118, Emdec, para emergências de trânsito;

Ligue 193, Bombeiros, para situação de emergência.

Ligue 156, da Prefeitura, para solicitar vistoria para poda e/ou extração de árvores