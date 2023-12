Campinas é 4ª cidade do Sudeste que mais aplicou recursos em saúde, diz FNP

Crédito: Frente Nacional dos Prefeitos

Em publicação MultiCidades sobre 2022, metrópole ocupa 1ª colocação no item sobre valores por estudante, e quinta posição para aplicações na assistência social

Campinas foi o quarto município do Sudeste que mais aplicou recursos na saúde em 2022, segundo a publicação MultiCidades – Finanças dos Municípios do Brasil, da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP).

O levantamento mostra que a metrópole também foi destaque na educação e assistência social. Ela ficou em quarto lugar, nesta mesma região, no quesito de valores registrados para o ensino, e em quinto lugar, no mesmo recorte regional, em recursos na assistência social.

A análise foi feita pela consultoria Aequus, contratada pela FNP, e usa como base dados da Secretaria do Tesouro Nacional e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“O fato de Campinas figurar como a quarta cidade que mais investe em saúde no Sudeste e a quinta cidade que mais investe na área social, também no Sudeste, é sem dúvida um marco fantástico do ponto de vista de prioridade de investimento, mas também um alerta. Os municípios brasileiros, Campinas principalmente, estão suportando o aumento do atendimento à saúde, do investimento na saúde, com impostos municipais. É necessário refletir para aumentar a participação dos governos federal e estadual no financiamento da saúde nos municípios brasileiros”, avaliou o prefeito, Dário Saadi.

Foco na saúde

A publicação mostra que Campinas aplicou R$ 1,68 bilhão em 2022. Ela foi superada somente por três capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG).

Na lista nacional, a cidade que completará 250 anos em 2024 ficou na décima posição. À frente estão Fortaleza (CE), Curitiba (PR), Salvador (BA), Porto Alegre (RS), Campo Grande (MS) e Goiânia (GO). Todas são mais populosas que Campinas, exceto Campo Grande.

A FNP, em nota, destacou que o ano de 2022 ficou marcado pelo aumento do investimento pelos municípios brasileiros na saúde. O valor chegou na casa de R$ 137,4 bilhões, um crescimento de 7,9% sobre os R$ 127,3 bilhões verificados no ano anterior, de acordo com dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos de Saúde (Siops).

“Já os recursos transferidos pelos estados e União para o SUS municipal sofreram retração. Em valores absolutos, os municípios deixaram de receber cerca de R$ 7,8 bilhões das diversas receitas que compõem as transferências para o SUS, que passaram de R$ 105,1 bilhões para R$ 97,3 bilhões. Do total repassado, cerca de 83% são recursos da União”, informa texto da FNP com base em análise realizada pela economista Tânia Villela.

Força na educação

Campinas ocupa a quarta posição no Sudeste para o item educação, com total de R$ 1,63 bilhão voltados para o ensino em 2022, e a oitava colocação no ranking nacional. Além disso, para o recorte de despesa por estudante, a cidade está na primeira colocação do Sudeste com valor de R$ 28,9 mil para aquele ano, e ocupa o 48º lugar na lista nacional.

Destaque na assistência social

Na assistência social, a metrópole está na quinta colocação entre os municípios do Sudeste e o valor de 2022 direcionado para políticas públicas da área chega a R$ 220,1 milhões. As primeiras posições foram alcançadas por São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Barueri (SP). Campinas, na lista nacional, ocupa a nona posição do relatório, diz a FNP.

Sobre a publicação

Esta é a 19ª edição da publicação MultiCidades, segundo a FNP. Além da consultoria da Aequus, ela conta com apoio de Dahua Technology, Febraban, BRB, BYD e Itaú.