Lançamento do maior evento agro da região acontece hoje em Mogi Mirim

O setor agropecuário da região tem um compromisso marcado para esta quarta-feira, 24 de abril. Às 16h, na Estação Educação, acontece o lançamento oficial do Agro Mogi 2025, o maior evento voltado ao agronegócio de Mogi Mirim e região. Produtores rurais, empresas do setor e autoridades locais são esperados para uma tarde de apresentações e conexões.

O evento é promovido pelo Sindicato Rural de Mogi Mirim, em parceria com a CATI, a ROSS e o município, e celebra anualmente o Dia do Agricultor, reunindo profissionais do campo, técnicos e empresas parceiras do agro. A proposta é ampliar ainda mais o alcance do setor, fortalecendo os laços entre os agentes que movimentam a economia agrícola local.

Na edição de 2024, o Agro Mogi contou com a presença de mais de 600 produtores rurais e a participação de 30 empresas expositoras, consolidando-se como uma vitrine essencial para o agronegócio regional. Para 2025, a organização promete uma estrutura ainda maior, com destaque para:

Parque de Exposições

Palestras Técnicas

Espaço Mulher

Espaço Saúde

Plantão Institucional

Homenagens aos Agricultores

O lançamento de hoje será a oportunidade ideal para que empresas interessadas em participar da edição 2025 conheçam os detalhes do evento, reservem seus espaços e planejem suas ações com antecedência.

O Agro Mogi 2025 já começou, e sua empresa não pode ficar de fora!