Campinas inicia disputa dos Jogos Regionais nesta quinta-feira, 18

Crédito: Arquivo PMC

Cidade será representada por 435 atletas em evento que será realizado em Bragança Paulista

Campinas começa a disputar nesta quinta-feira, dia 18 de julho, a 66ª edição dos Jogos Regionais do Interior, em Bragança Paulista, que vai receber entre atletas, dirigentes e apoiadores, mais de 8 mil pessoas das 65 cidades que formam a 4ª Região Esportiva do estado de São Paulo.

A delegação de Campinas é formada por 435 atletas – de projetos da secretaria de Esportes e Lazer, Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e clubes associativos, sendo que 15 colaboradores responderão por toda a logística de apoio. A Escola Estadual Cásper Líbero, em Bragança, foi a escolhida para alojar os campineiros durante a competição a ser realizada de 18 a 27 de julho.

Modalidades

A secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, organizadora do evento, determinou a grade de disputas com 22 modalidades, sendo que Campinas se qualificou para competir em 19 delas. Os esportes que terão campineiros nas disputas são:

Atletismo

Badminton

Basquetebol

Bocha

Damas

Futebol

Futsal

Ginástisca Artística

Ginástica Rítmica

Handebol

Judô

Malha

Natação

Taekwondo

Tênis

Tênis de Mesa

Vôlei

Vôlei de Praia

Xadrez

Embora a abertura oficial dos 66º Jogos Regionais do Interior esteja programada para sexta-feira, 19 de julho, a competição vai começar nesta quinta-feira, 18, com os atletas representando de Campinas em quatro modalidades coletivas e individuais: Badminton (Fonte São Paulo), Basquete Masculino (Regatas), Basquete Feminino (Unimed), Damas e Handebol (Associação Campineira de Handebol).

As chances

O bom desempenho dos atletas tem colocado Campinas no pódio em algumas modalidades e este ano não deverá ser diferente, embora alguns municípios tenham optado por “importar” atletas de outros centros. Tradicionalmente o atletismo campineiro vai forte para estes jogos com a equipe da Orcampi, uma das mais competitivas do país.

Outra modalidade com potencial de medalha é o Badminton, com os atletas do Clube Fonte São Paulo. Ainda nas quadras, o Vôlei Renata com a equipe sub 21, surge como uma das equipes candidatas ao pódio.

A Ginástica Artística do Regatas e do GOC; a Ginástica Rítmica; bem como o Pulo Fusal no torneio de futsal, têm grandes chances de buscar medalhas para a cidade, que também competirá no tênis. Como a competição é seletiva, os dois municípios mais bem classificados em cada modalidade terão vagas asseguradas nos Jogos Abertos do Interior, na cidade de São José do Rio Preto, provavelmente no mês de novembro.