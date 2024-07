Campineira finalista do Prêmio Jabuti, Marília Passos realiza evento literário em Campinas (SP)

Autora de quatro romances e lançando sua primeira peça de teatro, a

escritora aborda sua trajetória e seu processo criativo

Marília Passos, escritora da obra “Selvagem”, que foi finalista do

Prêmio Jabuti 2023 – Crédito: Divulgação

A escritora e atriz campineira Marília Passos, finalista do Prêmio

Jabuti de 2023, promove encontro com diálogos sobre sua trajetória,

processo criativo e o Prêmio Jabuti. Com “Selvagem”, seu quarto

romance, ela concorreu ao mais tradicional prêmio literário do Brasil,

concedido pela Câmara Brasileira do Livro. O evento será realizado no

dia 16 de julho (terça-feira) no espaço Mallika, em Sousas (SP), e

terá mediação de Paula Santomauro. As inscrições são gratuitas,

limitadas e podem ser feitas pelo telefone: (11) 98381 7264.

“O livro nasceu do desejo de escrever uma história de amor. Durante a

elaboração do livro, conheci o Sudão do Sul, com todas suas

idiossincrasias, miséria e esplendor. Foi enriquecedor me aprofundar na

cultura e história do país e no trabalho de organizações como o

Médicos Sem Fronteiras”, explica a autora sobre o romance que se passa

no continente africano, em um país abalado pela guerra civil.

Marília Passos nasceu em Campinas (SP) e estudou teatro e dança no Rio

de Janeiro, tendo atuado como atriz em novelas, filmes e séries. Ao

longo de sua carreira, foi se envolvendo com a escrita, lançando quatro

romances: “Azul e Sombra” (2014), “A natureza das coisas” (2017),

“Intragável” (2019) e “Selvagem” (2022). Dentre eles, sua obra

“Selvagem”, seu quarto romance, foi finalista do Prêmio Jabuti de 2023.

Artista dedicada e que entrega profissionalismo em seu trabalho,

Marília Passos lançou em junho a peça de teatro “Isadora”, que aborda

a vida da bailarina Isadora Duncan através de sua relação com a mãe.

Vem mais romances por aí! A autora, apaixonada pela escrita, está

trabalhando em suas próximas obras e, em outubro de 2024, lançará seu

novo romance “Do Mar, o Sonho”. Os livros da autora estão disponíveis

em diversas livrarias, no Kindle e no Audible. “Azul e Sombra”

(Labrador, 2014) “A natureza das coisas” (Labrador, 2017) “Intragável”

(Labrador, 2019) “Selvagem”, (Labrador, 2022). “Isadora” (Labrador,

2024).

O espaço Mallika, local escolhido para a conversa, é uma loja

colaborativa, inaugurada em junho e oferece uma curadoria de produtos

que carregam suas próprias histórias. Lugar de encontros, arte, moda e

decoração, sua estrutura incentiva a troca de reciprocidade e

presentes, como a partilha de histórias.

Encontro Literário com Marília Passos

Data: 16 de julho (terça-feira)

Horário: 18h30 (vagas gratuitas e limitadas)

Responsável: Adriana – 11 98381 7264

Local: Espaço Mallika

Endereço: Rua Dr. Pedro Antonio Pierro, 112 – Sousas, SP