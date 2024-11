Campineiro brilha nas Gymnasiade Sub-18 com medalha de prata, no Bahrein

Crédito: Divulgação/IVCL

Brasil foi campeão na classificação geral do Campeonato Mundial Escolar; Victor Elias Lino Chaves dos Santos conquistou prata nos 400 metros com barreira

Victor Lino entre Vanderdelei Cordeiro de Lima e a treinadora Aline Silva, celebrando a medalha

Na última edição da Gymnasiade Sub-18, Campeonato Mundial Escolar, encerrada no Bahrein no dia 30 de outubro, o Brasil alcançou um feito extraordinário ao consagrar-se campeão na classificação geral, superando grandes potências como os Estados Unidos e a China. O campineiro Victor Elias Lino Chaves dos Santos, estudante do Colégio Dom Barreto e atleta do Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, ao conquistar a medalha de prata nos 400 metros com barreira, na prova de atletismo, contribuiu para que o país chegasse na liderança .

Os brasileiros conquistaram um total de 163 medalhas, sendo 52 de ouro. Foram disputadas 26 modalidades esportivas, A China ficou em segundo lugar com 90 medalhas, enquanto Taipé Chinesa ocupou a terceira posição com 79 medalhas.

Destaque paulista

A delegação paulista, conhecida como TIMESP, Federação do Desporto Escolar do Estado de SP, selecionou atletas de enorme potencial oriundos dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP). Os números alcançados pelos paulistas alavancaram o desempenho do Brasil na competição, que demonstra ser caminho a ser pavimentado para conquistas olímpicas e outras competições internacionais.

A delegação foi composta por 119 integrantes, entre atletas e equipe técnica, e brilhou ao conquistar 55 medalhas, sendo 19 de ouro, 21 de prata e 15 de bronze. A constante presença no pódio é o resultado do trabalho sério e bem planejado por técnicos e atleta.

Victor Elias Lino Chaves dos Santos, da escola Dom Barreto de Campinas e do Instituto Wanderlei Cordeiro de Lima, trouxe para cidade uma medalha de prata na prova de atletismo dos 400 metros com barreira, simbolizando o esforço e a determinação da nova geração de atletas escolares brasileiros. “Levei um certo tempo para me adaptar ao fuso horário, que tem seis horas de diferença. Quando isso ocorreu, consegui ter bom desempenho e fui para o pódio”, contou.

Ricardo D’Angelo, coordenador do Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, comentou sobre a conquista: “O Victor Lino é um garoto jovem, está em formação. Tem muito potencial e apresentado resultados que se equivalem aos melhores do mundo”. “O título mundial com índice e agora vice-campeão mundial estudantil, comprovam o potencial que ele tem demonstrado”, concluiu.

Apoio para a nova geração

A conquista histórica na Gymnasiade Sub-18 é o resultado do esforço e dedicação de todos os envolvidos. As Secretarias de Esporte e Educação do Estado de São Paulo, juntamente com a Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e a Federação do Desporto Escolar do Estado de SP (Fedeesp), desempenharam um papel crucial ao apoiar e incentivar o esporte escolar no estado, promovendo o Brasil no cenário internacional.

O comprometimento dos atletas, técnicos, representantes de escolas e entidades envolvidas nesta grande jornada, resultou num exemplo inspirador para as futuras gerações de desportistas que acreditam no esporte como ferramenta de transformação social.

A participação em competições escolares oficiais da Fedeesp, a entidade máxima de organização do esporte escolar no Estado de São Paulo, é essencial para o desenvolvimento de novas equipes esportivas e de alunos. Através da Federação, os atletas têm acesso a campeonatos estaduais, nacionais e internacionais oficiais.