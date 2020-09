Canal 1 (Domingo – 06/09/2020)

Record marca encerramento de gravações para “Amor Sem Igual”

A parceria Record-Casablanca marcou para o próximo dia 12, sábado que vem, o encerramento de gravações da novela “Amor Sem Igual”, estrelada por Day Mesquita. Serão 42 capítulos no total. Por causa da pandemia do novo coronavírus e da paralisação imposta, foi necessário replanejar toda a sua produção.

Desde 10 de agosto, data da retomada, equipe e elenco precisaram se adequar ao novo protocolo de segurança, que incluiu uso de máscaras de proteção, higienização das mãos e distanciamento social, dentre outras essenciais providências destacadas neste espaço.

Na entrada dos estúdios foram disponibilizados totens com álcool em gel 70º e tapetes sanitizantes como forma de prevenção ao coronavírus.

Também como parte desse conjunto de cuidados, está sendo frequente a higienização e desinfecção de pontos estratégicos, como maçanetas e móveis em geral.

Nos camarins foram instaladas cabines individuais para os atores, com acesso permitido a apenas uma pessoa.

Já as salas de maquiagem ganharam divisórias de acrílico e demarcações no chão para indicar o distanciamento entre profissionais. E ainda, os refeitórios também receberam divisórias de acrílico.

A próxima

Após o encerramento das gravações de “Amor Sem Igual”, Record e Casablanca vão preparar o terreno para reiniciar os trabalhos de “Gênesis”. A previsão é que isso aconteça ainda em outubro.

Do ramo

A jornalista Paula Azzar foi contratada por Tutinha, da Jovem Pan, para dirigir o programa “Direto ao Ponto”, com Augusto Nunes, que tem estreia marcada para dia 28, às 21h30, ao vivo. O jornalístico terá uma hora e meia de duração e irá ao ar nas segundas-feiras.

E mais

O “Direto ao Ponto” será transmitido pela área multiplataforma do Grupo Jovem Pan, que envolve também a TV digital Panflix. Paula Azzar traz na bagagem direção de grandes formatos como “Roda Viva” e “Canal Livre”. O primeiro programa receberá como convidado o vice-presidente Hamilton Mourão.

Adeus

Edu Guedes se despede da Rede TV! no próximo dia 18, uma sexta-feira.

Passo seguinte, reuniões e preparativos para sua estreia na Bandeirantes.

Próximos passos

Fora do SBT e do “Programa do Ratinho”, o repórter Ney Inácio vai encarar novos desafios. Além de se preparar para um voo no YouTube, planeja utilizar os muitos anos de experiência em palestras.

Requisitado

Chamado para a série “Mal Secreto”, com gravações em São Paulo, Sérgio Guizé também foi convocado para “Verdades Secretas 2”, ambas produções da Globoplay. Os períodos de gravação não serão coincidentes.

Tensão

Há uma grande preocupação nos interiores da rádio Transamérica, após o anúncio da parceria com a CNN Brasil. O canal de notícias prometeu não atrapalhar a grade nos horários de jogos à noite e nos finais de semana. Porém, ninguém está acreditando muito nisso e nem descarta o risco de demissões.

Lá e cá

Carolina Dieckmann não pretende alterar a sua rotina de vida, morando ao mesmo tempo no Brasil e Estados Unidos. E nem cogita diminuir o ritmo de trabalho.

Tem base montada no Rio, para poder sempre atender convocações da Globo, e a casa em Miami, onde já há alguns anos mora com a família.

Tirou da frente

Prestes a voltar ao ar na edição especial de “Sob Pressão”, Marjorie Estiano tem dito que não pensa mais em trabalhar com música.

Confessa que a carreira de atriz não deixa sobrar tempo para mais nada.

Cadeira

Segundo fontes da Globo, Anitta nunca foi cogitada para o júri do “The Voice Brasil”.

Na verdade, os muitos fãs da cantora é que torciam por sua presença no grupo de técnicos.

Música

O ator e cantor Jaffar Bambirra acaba de lançar a música “A-vós”, composta durante o isolamento social. Ele faz uma homenagem aos avós, já falecidos, que ficaram alguns anos exilados no Chile.

Em 2021, Fallar poderá ser visto na próxima novela das 19h da Globo, “Quanto mais vida melhor”.

Vilão das nove

Um dos principais nomes do elenco de “Amor de Mãe”, Irandhir Santos, intérprete de Álvaro, começou a gravar a segunda e última temporada da novela.

Irandhir que já é nome cotado para a série “Um Defeito de Cor”, de Maria Camargo, com direção de José Luiz Villamarim.

Bate-Rebate

• Ainda bem discretamente, Marcelo Serrado começou a se preparar para a novela “Cara & Coragem”, na fila das 19h da Globo…

• … Com agenda lotada nos palcos e na TV, Serrado fará ainda a nova temporada da “Escolinha” e uma nova série da Globoplay, que negocia participação…

• … Pra concluir, depois de “Jugar con Fuego”, versão de “Amores Roubados”, Serrado recebeu convite para uma outra produção internacional e já está aprimorando o espanhol.

• A CNN Brasil, um canal de notícias, também tem momentos de puro pastelão…

• … A maioria deles, na faixa do “Expresso CNN”.

• Na Globo-SP, nenhuma movimentação ainda indicando a volta do “Conversa com Bial” aos estúdios…

• … O programa segue no formato de teleconferência.

• … ”Altas Horas” de Serginho Groisman, idem na mesma data.

• … Mas Fausto Silva já marca presença na Globo-SP.

• Nesta altura do campeonato, é de se imaginar que a Globo já tenha os primeiros nomes do “BBB21”…

C’est fini

E nada como um “BBB” para dar uma turbinada no número de seguidores. Desconhecida do grande público até a entrada no programa, Rafa Kalimann já atingiu a marca de 17 milhões no Instagram. Número que deve disparar um pouco mais, quando ela for confirmada no elenco da novela “Verdades Secretas 2”.