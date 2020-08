Canal 1 (Domingo – 16/08/2020)

Volta das novelas. Globo e Record jogam pressão no SBT

Globo e Record retomaram segunda-feira passada, em seus estúdios do Rio de Janeiro, as gravações das novelas que foram paralisadas por causa da pandemia do novo coronavírus.

Os elencos de “Amor de Mãe” e “Salve-se Quem Puder”, de uma, e “Amor Sem Igual”, de outra, sempre adotando uma série de cuidados por causa da doença, trabalham desde então cenas em estúdio.

Porém, das TVs daqui diretamente envolvidas no negócio Telenovelas, apenas o SBT não voltou. Até em função disso, a emissora de Silvio Santos se vê cobrada por todos os lados, principalmente porque não tem nada decidido ainda sobre os rumos de “Poliana Moça”, a continuação de “As Aventuras de Poliana”.

O elenco está praticamente fechado, atores contratados e esperando, equipe pronta… Mas falta o tal planejamento, algo que Globo e Record elaboraram lá atrás, tiraram do papel e já colocaram na prática.

O que estaria inviabilizando o seu “projeto de volta” seria o cast, com muitas crianças, adolescentes e atores do grupo de risco.

Porém, há também um sério problema de comunicação interna. Como nada é dito ainda, os profissionais da novela acabam procurando informações na imprensa.

De qualquer forma, com atraso ou não em relação aos concorrentes, o SBT obrigatoriamente terá que seguir os mesmos protocolos de saúde. No mínimo.

(Sophia Valverde, a Poliana, no SBT/crédito Instagram)

TV Tudo

Seguindo

A informação nos bastidores da Globo é que Patrícia Poeta teve o seu contrato devidamente renovado. Há tempos, ela figura como uma de suas principais apresentadoras, prestando serviços ao “É de Casa” e “Encontro”.

Numa fria

O longa “Quatro Amigas Numa Fria”, protagonizado por Fernanda Paes Leme, Maria Flor, Priscila Assum e Michele Machado, é mais um que teve adiado o seu lançamento por causa da pandemia. Não será surpresa se aparecer antes no streaming. O ator Edu Porto, que trabalhou na minissérie “Jezabel”, na Record, também está no elenco como o gigolô Diego. Direção de Roberto Santucci.

Está chegando

“Floribella”, estrelada por Juliana Silveira, só reestreia na Band em setembro. É mais uma das tantas produções que tiveram o seu planejamento alterado por causa da Covid-19.

O plano inicial era entrar no ar em julho.

Saudades

“Estou acompanhando e amando. Deixa o dia mais leve. É bom reencontrar os personagens e, claro que dá pra imaginar pra onde foram [os personagens] depois da narrativa da novela. Porém, não existe a possibilidade de uma continuação”. Palavras de Rosane Svartman, autora de “Totalmente Demais”.

Que conclui: “Foi ótimo trazer Eliza (Marina Ruy Barbosa) de volta em Bom Sucesso, um privilégio rever a personagem. Mas é isso”.

Previsão

Em cinco semanas, a Record espera gravar os 40 capítulos restantes “Amor Sem Igual”, Cristianne Fridman, e liberar o elenco.

Passo seguinte, retomar os trabalhos de “Gênesis”.

Disputa

Há uma grande movimentação nos bastidores das TVs para ver quem vai “pegar” Ronaldinho Gaúcho primeiro, após sua libertação no Paraguai e volta para o Brasil.

Na Globo, por exemplo, a disputa entre TV aberta e SporTV promete.

Só na reprise

Não rolou para Grazi Massafera em “Verdades Secretas 2”. Conforme esclarecido neste espaço, ela nunca esteve nos planos da Globo para a continuação, na Globoplay, porque não havia “fôlego” para a personagem. Se esgotou na primeira.

Grazi, porém, será uma das atrações da reprise de “Flor do Caribe”, a partir do próximo dia 31.

(Grazi e Henri Castelli em cena de “Flor do Caribe”/ Crédito João Miguel Jr.)

Empenho

Os responsáveis pelo “Lady Night”, programa da Tatá Werneck, estão trabalhando para que essa possa figurar como uma de suas principais temporadas, mesmo com as limitações por causa do momento atual. E assim garantir o acesso para 2021. O “Lady” é renovado ano a ano. Por conta disso, a presença de Xuxa será quase um especial.

Gravações

Portanto, a partir da próxima quinta-feira, dia 20, Tatá Werneck será mais uma a voltar aos Estúdios Globo para gravar esta nova temporada do programa.

Além de Xuxa, confirmados: Juliana Paiva, Alexandre Nero, Luciano Huck, Otaviano Costa, Flávia Alessandra, Camila Queiroz e Klebber Toledo.

Bate-Rebate

• “A gente não tem problema em falar ‘Red Bull’ na programação”…

• …De um comentarista da TNT, Alê Oliveira, durante jogo da Liga dos Campeões, quinta-feira…

• …Claro recado à Globo…

• …Aliás, depois da Globo, nenhuma emissora aberta se arriscou mais a brigar pela Liga dos Campeões.

• Disney informou que o serviço de streaming Disney Plus chega à América Latina e Caribe em novembro.

• Profissionais do SBT Rio agora elogiam as medidas da cabeça de rede, em São Paulo…

• …O prédio é o mesmo, mas os cuidados com segurança aumentaram.

• Não se cogita a volta de Fernanda Gentil ao esporte…

• …Mas teve gente que se empolgou, após a apresentadora participar de uma gravação para o “Cartola”.

C’est fini

Conforme comunicado do SBT, a partir deste mês, os brasileiros que residem nos EUA também poderão contar com a sua programação no pacote de assinatura por streaming da Dish Network, ofertada pela sua subsidiária Sling TV, “que é a maior fornecedora americana de programação em idiomas estrangeiros”.

Toda a programação da emissora será exibida em português, sem dublagem ou legendas em outros idiomas.