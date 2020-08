Canal 1 (quarta-feira – 19/08/2020)

Sem festa ou razões para comemorar, SBT chega aos 39 anos

Hoje é aniversário do SBT. Primeiro, parabéns! São 39 anos que podem ser divididos em duas fases bem diferentes.

No seu início, o cuidado em marcar território e rapidamente se colocar como uma televisão bem competitiva, valendo-se para isso do trabalho de verdadeiros profissionais do mercado, até em posições consideradas as mais burocráticas.

Não por acaso as suas inúmeras conquistas, passando por nomes como os de Hebe Camargo, Golias, Nair Bello, Wilton Franco, Dercy Gonçalves, Moacyr Franco, Jô Soares, Sérgio Groisman, Gugu, Marília Gabriela, Sérgio Chapelin, Flávio Cavalcanti, J. Silvestre e tantos outros, além do próprio dono Silvio Santos.

Mas uma história que se enfraqueceu nas duas últimas décadas ou desde o instante em que prevaleceu a decisão de não se investir em produção e fazer uma TV mais barata.

O SBT dos dias de hoje paga esse preço. A sua programação decadente e a audiência em queda são simples consequências de decisões erradas tomadas ao longo de anos. Televisão é, sempre foi e será, menos conta e mais criatividade.

Para voltar ao que um dia já foi, será necessário resgatar um pouco da garra, competência, vontade e profissionalismo do seu começo. Pior, pelo que se observa, é que as perspectivas são as mais sombrias.

Receita do bolo

Na segunda-feira, mais uma vez, o “Roda Viva” bombou nas redes sociais com a entrevista de Marcelo Adnet.

O programa, desde antes, com a entrada de Daniela Lima e agora sob a condução de Vera Magalhães, soube resgatar a sua fórmula do passado, convidando pessoas conhecidas e levantando assuntos de interesse.

Adoniran

A propósito, a Cultura montou uma programação especial para homenagear Adoniran Barbosa, que no último dia 6 completaria 110 anos.

Além de pequenos especiais, com as participações de Tobias da Vai-Vai, DJ Rafael Moraes, Rappin Hood e Sérgio Rosa e do grupo Demônios da Garoa, ainda serão exibidos o musical “Adonirando”, o documentário “Adoniran – Meu Nome é João Rubinato” e o curta “Dá Licença de Contar”.

Ibope manda

O minuto a minuto está ditando a programação da CNN Brasil. Entrevistas podem durar de 3 a 30 minutos, dependendo da audiência. Algumas nem mostram a que vieram.

O durar pouco, entre outros problemas, é também o constrangimento que isso, entre convidado e apresentadores, muitas vezes tem provocado.

Programação

No domingo, a Band vai dar uma pausa na exibição de jogos de futebol antigos para transmitir as 500 Milhas de Indianápolis.

Largada às 15h15. Narração de Celso Miranda, com comentários de Ricardo Molina e Paulo Carcaci.

Coleção

Ronaldo Esper, nesta quarta-feira, estará nos estúdios do “Hoje em Dia”, presenteando Ana Hickmann com uma coleção inglesa que conta a história da moda de 1920 até os dias de hoje. São 4 volumes.

Por que Ana? Porque ela está no programa, nesses 15 anos, desde o primeiro dia.

Vezes 3

A pandemia, com repetição de novelas, tem levado muitos atores a aparecer em vários trabalhos diferentes.

Juliana Paiva, entre os tantos. Atualmente na reprise de “Totalmente Demais”, ela voltou a gravar a inédita “Salve-se Quem Puder”, e também estará na chamada edição especial de “A Força do Querer”.

Diferencial

A Record exibe nesta quarta-feira o sexto episódio do reality “Top Chef”.

Detalhe: trata-se do primeiro inteiramente gravado segundo os protocolos de saúde e de segurança por causa da pandemia.

Família Gil

A TNT anunciou parceria com o Coala Festival para transmitir dia 12 de setembro o evento na TV e nas plataformas digitais. No YouTubel, será na íntegra. Na televisão, duas horas de transmissão, das 20h às 22h. Neste período irá ao ar, ao vivo, o show de Gilberto Gil e o trio Gilsons, grupo formado pelo filho do cantor, José Gil, e pelos netos, Francisco Gil e João Gil, com a participação de Bem Gil.

Rumores

A chegada de Edu Guedes à Band poderá mexer com o horário de duração do novo programa da Mariana Godoy na faixa da manhã – oficialmente a emissora não confirma.

Aliás, a Band, que já tem dois esportivos diários, também passará a ter dois de cozinha: Edu e Cátia Fonseca. E ainda as versões do “MasterChef”. Haja gás!

• O canal National Geographic estreia no dia 9 de setembro, às 22h30, nova temporada de “Sabores Extremos com Gordon Ramsay”…

• … A série mostra as aventuras culinárias de Gordon em locais como Tasmânia, África do Sul, Indonésia, Louisiana, Noruega, Índia e Guiana.

• No “Tertulia”, seu programa na TV Democracia, das 9h às 11h30, Fábio Pannunzio vai entrevistar o ex-presidente Lula…

• … Entre outros convidados, Jamil Chade, de Genebra, e Milton Blay, de Paris, também irão participar.

• Só especulação. A Band não confirma a contratação de Fred Ring, ex-apresentador do SporTV.

• A propósito de “A Fazenda”, a Record vai deixar que as especulações sobre os participantes continuem até os 45 do segundo tempo…

• … Os nomes dessas pessoas só serão revelados no dia da estreia.

• Diretor Wanderley Villa Nova vai reiniciar no dia 24, as gravações do “É da Gente”, programa do Netinho de Paula na Rede TV!.

• Adriana Esteves e Taís Araújo ainda não iniciaram seus trabalhos na segunda fase de “Amor de Mãe”…

• …Do trio de protagonistas, apenas Regina Casé já retomou as gravações…

• … Taís vai voltar aos estúdios no sábado, enquanto Adriana, possivelmente só no fim do mês.

Estão bem avançadas as negociações para Rafa Kalimann integrar o elenco de “Verdades Secretas 2” na Globoplay.

É o chamado plano A da casa para a ex-BBB.