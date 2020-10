Canal 1 (sábado – 17/10/2020)

No SBT a vida deve voltar ao normal só no começo de 2021

Além dos cortes já realizados, o SBT deve fazer mais alguns na segunda quinzena de novembro e depois parar.

Até aí, entende-se, será possível chegar a um número de funcionários, que a sua direção considera ideal e indispensável, capaz de tocar os trabalhos até o momento em que, livre da pandemia, a vida no País possa voltar ao normal.

Há o desejo que isso ocorra, no máximo, até março ou abril, quando se pretende reativar a sua produção e colocar em prática um novo processo de remontagem de grade.

Nos planos, por exemplo, os lançamentos de um programa feminino, com suficiente força comercial, na faixa da manhã e um jornal policial no final da tarde, começo de noite. Entre outros.

Assim como também se projeta para o segundo semestre de 2021, a remontagem do departamento de dramaturgia e voltar com a exibição de produções inéditas no começo de 2022.

Tudo isso, claro, considerando-se o melhor dos cenários.

TV Tudo

Não bastasse

O telespectador da Band nem na programação de fim de ano ficará livre do “MasterChef”.

A realização de um especial do programa já foi decidida, com a participação de todos os seus integrantes, a apresentadora Ana Paula Padrão e os jurados.

No escuro

A Band cancelou o Ibope em maio e desde então não teve mais como mensurar o desempenho dos seus programas.

Para uma rede de televisão é sempre bem complicado não contar com esses serviços. E não há previsão ainda de um novo acordo.

Encerrado

Malu Galli, Lídia em “Amor de Mãe”, é mais um nome a se despedir das gravações da novela. A atriz, que não teve contrato renovado, vai agora se dedicar a projetos no cinema e teatro.

“Amor de Mãe” voltará ao ar em 2021 para exibição dos últimos 23 capítulos.

(Malu Galli em cena com Regina Casé/ crédito Victor Pollak)

Portas abertas

O rompimento de Ivete Sangalo e Cláudia Leitte com a Globo, informa-se, foi “supernatural”, sem brigas.

Nada impede, segundo as mesmas fontes, que elas possam voltar em outros programas ou futuras edições do “The Voice”.

Cultura confirma

A TV Cultura está confirmando para o dia 12, 22h, ao vivo, a realização do debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo.

Além da Band, que já fez o seu, o da Cultura deverá ser o último neste primeiro turno.

Vale lembrar

Outras TVs, devido ao elevado número de candidatos e os cuidados com a pandemia, decidiram realizar debates só no segundo turno.

A Cultura, porém, informa que serão tomadas todas as medidas de segurança, como separação de acrílico entre os candidatos e obrigação do uso de máscaras.

Local

O debate da TV Cultura será realizado no Memorial da América Latina e não nos seus estúdios. O local é considerado ideal para receber os 11 candidatos já convidados.

O mediador ainda não foi definido.

Bem a propósito

A escolha do Memorial e o número de candidatos cada vez maior em cada eleição devem levar as emissoras de televisão a se preocuparem com o futuro.

Talvez, quem sabe, pensar em realizar os próximos debates em estádios de futebol.

Férias

Luciana Gimenez adiantou as gravações dos seus programas na Rede TV e tirou um pequeno período de férias.

Está na África com os filhos. Volta no final do mês.

Bate – Rebate

• No “Melhor Agora” da próxima segunda-feira, às 22h50, Mariana Godoy recebe Baby do Brasil e o maestro João Carlos Martins.

• A programação do projeto “Arte é Inovação”, entre os dias 22 e 25, na sede da Cia da Revista em São Paulo, terá o solo “Madame Blavatsky”, com Mel Lisboa, no sábado, dia 24, às 20h…

• … O evento será transmitido, de graça para o público, pelo canal do YouTube da Polo Cultural.

• Está confirmada para este sábado, no “Caldeirão do Huck”, a estreia do “Tem ou Não Tem, o Jogo”…

• … Um game show, baseado no “Family Feud”, aqui também conhecido como “Jogo de Famílias”, que foi exibido no SBT entre 2005 e 2006…

• … O vencedor leva um prêmio de R$ 30 mil.

• Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, será o convidado da Cátia Fonseca, neste sábado, 10h, em “Do Bom e do Melhor”, seu programa na rádio Bandeirantes.

• Os 80 anos do Pelé, no dia 23, sexta feira que vem, serão comemorados em praticamente todas as emissoras de televisão…

• … Especiais foram produzidos e já serão exibidos em vários programas ou telejornais, já a partir deste domingo…

• … O Canal Brasil, por sua vez, além dos filmes dele, vai mostrar como as lentes do cinema registraram alguns dos seus grandes momentos nos gramados…

• … Começa na segunda-feira, 18h, com “Pelé Eterno”.

C´est fini

Contando com o melhor dos cenários, a produtora do reality de futebol “Uma Vida, Um Sonho”, a LCA Entertainment & Sports, pretende confirmar a sua exibição entre 24 de janeiro e 19 de abril no SBT.

Aline Riscado e Luigi Baricelli serão os apresentadores.