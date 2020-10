Canal 1 (segunda-feira – 05/10/2020)

SBT não sabe aproveitar o carisma e a espontaneidade da Maisa

O “Programa da Maisa”, no SBT, nunca se destacou por qualquer inovação e nem mesmo por saber extrair o carisma e a espontaneidade, marcas muito próprias da sua apresentadora desde o comecinho na televisão.

Um mais do mesmo, entre os tantos que já existem.

Porém, neste último sábado, e só podemos entender como desespero a um formato que não funciona, a novidade veio com a presença de Adriane Galisteu.

Ela, Galisteu, numa banheira e a Maisa, três ou quatro metros dela, conduzindo a entrevista, sentada num vaso sanitário.

Tudo nas cores rosa e rosa-choque, talvez como tentativa de aquecer o ambiente. Vamos combinar: tem sentido isso?

Não se deve forçar uma adolescente na TV a fazer papel de adulta ou ter postura que apenas uma adulta teria. O Ibope baixo não é motivo para criar situações grotescas no programa que é apresentado por uma adolescente.

Em vez de tentar corrigir os sérios problemas de conteúdo, que se arrastam desde o começo, tenta-se resolver através de um cenário.

E um cenário de péssimo gosto. A Maisa não merecia.

TV Tudo

Bola na área

Nada ainda muito sério, só na base das consultas, mas existe, sim, no SBT, o desejo de ampliar as suas atividades esportivas.

A transmissão das Eliminatórias, jogos fora do Brasil e que a Globo não tem os direitos, é um dos seus alvos.

Só um alô

Por enquanto, o que existiu até agora entre SBT e Benjamin Back, do Fox Sports, foi só uma conversa por telefone. Apenas um primeiro contato.

Sem a definição de novos projetos, não está sendo possível ainda engatar uma conversa mais séria.

Por enquanto

Na semana que passou, a Rede TV! decidiu encerrar e depois renovar com Silvio Luiz, em um esforço do seu diretor Franz Vacek, mesmo sem ter ainda novos produtos para a sua programação esportiva.

Enquanto isso não acontece, estuda-se a sua participação nos telejornais e programas da casa.

No meio disso

A propósito dessa história do Silvio Luiz, sabe-se que seu nome foi apresentado na Bandeirantes para voltar a narrar partidas do campeonato italiano.

Autor da proposta: José Luiz Datena.

Olha essa

Só Deus sabe qual o destino a Disney dará aos seus canais esportivos. Ainda existe certo tempo para essa decisão, mas uma hora vai ter que resolver.

Difícil saber os critérios, mas de acordo com números de setembro, o Fox Sports fechou na 23ª posição de audiência, e a ESPN em 48º.

Nada mudou

Após os movimentos de cortes na dramaturgia do SBT, uma vez mais, surgiram informações de que Reynaldo Boury, 88 anos, poderia deixar a casa.

Por pertencer ao grupo de risco da Covid-19, o diretor continua longe da Anhanguera, mas segue contratado.

No caixa

O SBT informou a todos os contratados como PJ, pessoa jurídica, que os valores reduzidos durante a pandemia serão repostos agora.

Uma surpresa, boa, que muitos não estavam contando.

Virou de novo

Nesses últimos meses, com as mudanças realizadas e a extensão do telejornal “Hoje”, a audiência da Globo melhorou na hora do almoço.

No entanto, em setembro, números fechados, o “Balanço Geral”, da Record, do Gottino, Fabíola e Lombardi, voltou a ocupar o primeiro lugar.

Segura aí

A Globo não tem pressa para fechar o elenco de “Além da ilusão”, na fila das 18h. Por causa da pandemia, o planejamento foi modificado, e contratações [por obra], agora, seriam inviáveis porque ninguém sabe ainda quando a novela, substituta de “Nos Tempos do Imperador”, será gravada.

Porém, entre os já reservados estão Larissa Manoela, Rafael Vitti e Mauricio Destri.

(Rafael Vitti/ crédito Victor Pollak)

Alinhavando

A Band, que já tem acordos de troca de conteúdos com TVs dos Estados Unidos, Japão e China, está fechando um outro, agora, com a Rússia.

Na sexta-feira foi realizada mais uma reunião.

Bate – Rebate

· No fim de agosto, a Globo solicitou a renovação dos direitos da marca “Criança Esperança”.

· “Vou te Contar”, programa da Claudete Troiano estreia nesta segunda-feira, 10h30, na Rede TV!.

· Algumas mudanças acontecem, mas não são “seguidas” pelos mais antigos…

· … Um exemplo, os Estúdios Globo, que completaram 25 anos sexta-feira…

· … A maioria ainda se refere ao complexo como Projac, abreviatura de Projeto Jacarepaguá, porque foi inaugurado assim pelo jornalista Roberto Marinho.

· Ubaldino Mota, um dos mais experientes e premiados repórteres cinematográficos da Band, foi demitido na semana passada…

· …Colegas lamentaram o desligamento de Mota, que tinha quase 40 anos de casa.

· Júlia Lemmertz vai reestrear a comédia “Simples Assim”, de graça, no YouTube, com apresentações de 9 deste mês até 9 de novembro, a partir das 20h…

· …Texto de Martha Medeiros, direção de Ernesto Pícolo, com Georgiana Goes e Pedroca Monteiro também no elenco.

· A novata Valentina Ghiorzi Safatle dividirá com Cláudia Abreu a personagem Ignes Skavronski, na série sobrenatural “Desalma”, da Globoplay…

· …Estreia dia 22.

C´est fini

Novidade da programação do Viva, “Malhação 1995”, em sua estreia, alcançou a liderança da TV Paga e uma audiência 48% superior à estreia da última temporada inédita no canal, de “Malhação 2008”.

Ainda na primeira semana, a novela impactou mais de 2.5 milhões de espectadores por pelo menos 1 minuto.