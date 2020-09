Canal 1 (sexta-feira – 25/09/2020)

SBT sofre com a falta de investimentos no seu artístico

A insistência com determinados programas, que em nada acrescentam como resultados, tem levado o SBT a observar aquele que pode ser o seu pior momento de audiência.

O mais grave, percebe-se, é que nada está sendo feito para alterar essa situação. Ao contrário.

A programação é exatamente a mesma de muitos anos.

E uma situação que foi agravada ainda mais na pandemia, a partir do instante em que alguns dos seus principais produtos, como “A Praça é Nossa”, “Programa Raul Gil”, “Casos de Família” da Christina Rocha e “Programa Silvio Santos” tiveram que interromper as gravações e passaram a exibir reprises. Em muitos casos, reprises de reprises.

Por aí, também, se escancara a necessidade de um trabalho de renovação. Ratinho, por exemplo, é o mesmo de tantas outras temporadas. O problema não é de grade, mas de falta de investimentos e criatividade nas produções.

O SBT está acomodado artisticamente, sem surpreender o seu telespectador com qualquer movimento positivo, além dos conteúdos de culinária e casamento.

Tivemos aí a chegada da Libertadores e para breve se anuncia um programa de esportes. Mas é pouco.

Falta ao SBT dos dias atuais a garra, ambição e a vontade de fazer televisão, que no passado teve de sobra.

TV Tudo

Ainda não

O SBT ainda não trabalha com datas para novas gravações do “Roda a Roda”, da Rebeca Abravanel.

Portanto, essa volta, que estava planejada para o começo de outubro, deve ficar mais para frente.

Por outro lado

Para todos os fins e efeitos, Renata Abravanel é a presidente do Conselho do Grupo Silvio Santos.

Guilherme Stoliar, que deixou o posto, até bem poucos dias era presidente do Grupo Silvio Santos. Devemos, então, entender que o cargo dele está vago?

Até isso

Não bastassem os vários casos de superfaturamentos dos respiradores, entre outros tantos crimes cometidos na pandemia, agora tem também a venda clandestina de testes da Covid-19.

O próximo “Domingo Espetacular” vai apresentar uma reportagem especial sobre o assunto.

Garantido

Em função da pandemia e o veto para aglomerações, há poucas certezas sobre especiais de fim de ano na Globo.

Entre o que está garantido, um programa com o campeão da temporada 2020 do “The Voice Brasil”, ao lado de Lulu Santos, Carlinhos Brown, Iza e Michel Teló.

(Iza/ crédito Isabella Pinheiro)

Nos planos

Se tudo correr como a direção da Rede TV! espera, o programa da Claudete Troiano vai estrear no dia 5 de outubro.

Não tem nome ainda, mas irá ao ar das 10h30 às 11h45. Ontem ela participou da primeira reunião com a equipe de produção.

Torcida a favor

Ainda sobre Rede TV!, nada foi definido sobre a sua direção artística, após a saída de Homero Salles.

Internamente, todas as fichas estão no nome do Kaká Marques, alguém com muita experiência na casa.

Um detalhe

Sobre as críticas ao “Melhor Agora”, que Mariana Godoy estreou nas noites de segunda-feira da Band, é importante lembrar que o formato em cartaz não tem nada a ver com a proposta inicial, do programa diário, que ficou pelo caminho.

Só o título foi mantido.

Boa surpresa

A Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão anunciou, na manhã de ontem, os indicados ao Emmy Internacional 2020.

A última temporada do “Canta Comigo”, com Gugu Liberato, foi indicada e vai concorrer na categoria Entretenimento sem Roteiro.

E mais

Ainda sobre o Emmy Internacional, a Globo concorre em três categorias: “Melhor Telenovela” com “Órfãos da Terra”, “Melhor Atriz” com Andrea Beltrão por sua atuação em “Hebe”, e “Melhor Minissérie” com “Elis – Viver é Melhor que Sonhar’.

Os vencedores serão conhecidos em 23 de novembro. E a pressão por vitória em Telenovela é gigantesca na Globo.

Bate – Rebate

· Não houve espaço para o “Profissão Repórter”, de Caco Barcellos, na programação da Globo nesta temporada…

· … Jornalista e equipe, porém, continuam produzindo reportagens para os telejornais…

· … Importante, até para manter o pessoal na casa.

· Do jeito que vai todas as premiações dos melhores do ano na TV terão que ser canceladas…

· … São muitas as produções que ainda não reiniciaram suas atividades…

· … Na teledramaturgia do SBT, por exemplo, ninguém consegue nem ao menos imaginar quando será.

· Na próxima terça, às 21h, estreia no Canal Brasil a série original “A Bênção”…

· … Criada por Frederico Ruas e Leo Garcia, tem a direção de Davi de Oliveira Pinheiro e Emiliano Cunha…

· … No seu elenco, Aldri Anunciação, Priscilla Colombi, Maria Galant, Werner Schünemann e João Campos.

· Hoje, na Record, o 11º episódio do “Top Chef” terá, pela primeira vez, eliminação dupla…

· … E no programa desta noite também serão revelados os nomes dos três finalistas da temporada.

· Téo José, nesta sexta, será o convidado do “Pânico”, na Jovem Pan.

C´est fini

Taís Araújo, do elenco de “Amor de Mãe”, voltou a gravar a novela, mas também está envolvida em outros trabalhos.

Participou da série “Amor e Sorte”, ao lado do marido Lázaro Ramos e agora aguarda a retomada de “Aruanas” nas locações de São Paulo.