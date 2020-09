Canal 1 (terça-feira – 15/09/2020)

Bastidores da TV atravessam momentos dos mais pitorescos

Está bem curioso o momento do noticiário da TV. Levando-se apenas em conta as notícias dos últimos dias, algumas posições, até a página 2, foram definidas:

– Ana Maria Braga saiu da Globo e está em vias de acertar com o SBT ou Record;

– Sandra Annenberg também já se mandou da Globo e assinou com o SBT;

– E Adriana Araújo, por sua vez, está trocando a Record pelo SBT.

Situações colocadas e intensamente discutidas nos tantos programas que hoje existem, especializados em analisar os bastidores da televisão.

Curioso é que, no meio de tudo, percebe-se, só um pequeno detalhe foi esquecido: perguntar às pessoas e às TVs diretamente envolvidas.

Fato é que a Ana Maria não vai sair da Globo, Sandra Annenberg também não e a Adriana muito menos da Record.

Data hoje, a única situação definida, de fato, é que o contrato da Rachel Sheherazade com o SBT não será renovado e Márcia Dantas ocupará o lugar dela no “SBT Brasil”. Em meio a tantas, o que se percebe é que, perguntar não ofende, mas derruba “notícia”.

TV Tudo

Checagem

Palavra oficial da Band: não tem conversa nenhuma com Rachel Sheherazade.

Pelo menos até agora, ela não foi procurada.

Emmy Awards

No próximo domingo, a partir das 21h, na TNT e TNT Séries, a transmissão da 72ª edição do prêmio EMMY, ao vivo e com exclusividade.

Aline Diniz e Michel Arouca serão os comentaristas no Brasil e a tradução ficará por conta de Robert Greathouse.

Esquenta

Na mesma noite de domingo, a TNT promoverá um pré-show do Emmy, em formato de live, movimentando vários convidados especiais.

Confirmados: Alê Garcia, Barbara Demerov, Marco Pigossi, Hugo Gloss, Leandro Hassum, Carol Ribeiro, entre outros.

Quem sabe

Em toda essa balançada do mercado, a Band vem com o novo “Show do Esporte” domingo e transmissões de vários campeonatos europeus. Entre outras conquistas.

Essa também pode ser a hora de pensar numa melhor apresentação do seu pessoal.

Faz tempo

A última vez que a Band investiu em figurinos para os seus narradores, comentaristas e repórteres foi há 10 anos, na Copa da África.

Além do desgaste, não tem mais muito a ver, em programas ou transmissões nas tardes de domingo, termômetros quase na casa dos 40, e as pessoas vestindo pesados paletós.

Quarta daquelas

Esta será uma quarta-feira de fortes emoções. SBT vai iniciar as transmissões da “Libertadores”, a Globo contra-atacar com Corinthians e na Record, às 22h30, será disputada a segunda “Prova do Fazendeiro” na “Fazenda”. Ponto a ponto.

Mudança

Até o final da semana passada, o Artístico do SBT, entenda-se Fernando Pelégio, tomou as primeiras decisões sobre transmissões e montagem da equipe para “Libertadores”.

A partir de ontem, no entanto, essas funções passaram para o Jornalismo, direção do José Occhiuso.

The Voice

A primeira fase do “The Voice Brasil 2020”, na Globo, foi gravada com sucesso, incluindo protocolos e sem plateia.

O programa estreia em 15 de outubro, com exibição às terças e quintas. A partir deste ano, haverá transmissão também no Multishow e um especial de fim de ano.

(Tiago Leifert apresenta ‘The Voice Brasil’/ crédito Victor Pollak)

Futuro

Geraldo Luís e a Record já estão combinando os próximos passos.

São duas as possibilidades: resgatar a antiga ideia de um diário, no final de noite, ou lançar um novo programa para as noites de sábado.

Dia tenso

Ontem foi mais um dia tenso no jornalismo da Band-SP, em função de novas demissões.

Deixaram a emissora os repórteres Marina Machado e Maicon Mendes, e Leandro Fernandez, que estava na chefia de produção do “Jornal da Band”, entre outros.

Bate – Rebate

• Miguel Coelho, intérprete de Antônio Junior em “Amor Sem Igual”, renovou contrato por mais dois anos com a Record…

• …O ator concluiu gravações sexta-feira passada e agora vai integrar o elenco de “Gênesis”, em uma das suas últimas fases…

• …”Gênesis”, como se sabe, terá sete fases.

• A Band encaminhou o pedido de renovação da marca Miss Brasil.

• O diretor Edson Spinello, responsável por várias novelas, vai cuidar do quadro de humor do Carioca em “A Fazenda”.

• “De Tudo Um Pouco”, programa de Fred Ring(ex-SporTV), estreia dia 21, às nove da noite na rádio Jovem Pan…

• …Participação do jornalista Leandro Narloch, ex-CNN Brasil.

• “Encantadores de Pet” estreia sábado, às 15h, na Band.

• Globo tem feito diversas chamadas para o próximo “Globo Repórter”…

• …Um especial sobre os 70 anos da Televisão Brasileira.

• Miwa Yanagizawa, que esteve em “A Dona do Pedaço”, fará a próxima temporada de “Sessão de Terapia” na Globoplay e no GNT.

• Se o Carnaval for para a avenida, em 2021, se…, Michelle Barros seguirá na equipe de cobertura, na Globo.

C´est fini

Está confirmada para a tarde desta quinta-feira a gravação de um piloto do programa semanal de Mariana Godoy na Band.

Trabalha-se com estreia na próxima segunda-feira, das 22h40 à 0h15. Direção de Rafael Gesullo.