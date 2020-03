Canteiro de obras começa a ser preparado na Avenida Emília Marchi Martini

A construção dos dois viadutos sobre o trecho de ferrovia que passa por Mogi Guaçu começou com os preparativos do canteiro de obras na Avenida Emília Marchi Martini.

A Construtora Preserva Engenharia é responsável pela obra orçada em pouco mais de R$ 10 milhões, recursos obtidos junto ao Governo Federal, sem contrapartida do Município.

Há duas semanas, o vice-prefeito Daniel Rossi e o deputado federal Márcio Alvino estiveram no escritório do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) em São Paulo, para viabilizar o breve início da construção dos dois viadutos, um na Emília Marchi Martini e outro entre o Jardim Novo I e o Jardim Novo II, ao lado do SESI.

O atraso no início das obras ocorreu pela falta de aprovação da VLI, empresa que tem a concessão de utilizar o ramal férreo que corta a cidade. A ida de Daniel e Alvino à sede do DNIT surtiu efeito.

A construção do viaduto ao lado do já existente na Emília Marchi Martini começa pela fundação já nos próximos dias. As primeiras sondagens foram feitas no final do ano passado. O contrato da empresa com o DNIT e a Prefeitura foi assinado no dia 15 de julho de 2019.

A construção dos viadutos se justifica em razão do número de veículos, estimado em 1.200, que transitam diariamente nos dois locais. Serão investidos mais de R$ 10 milhões do Governo Federal nas duas obras, sem contrapartida do Município.