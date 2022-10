Cantinho da Leitura será inaugurado na próxima quinta-feira na Biblioteca Municipal de Mogi Mirim



Espaço patrocinado pela Renovias terá 1,2 mil livros infantojuvenis, pintura estilizada, puffs de diferentes modelos, escrivaninhas, televisão, casinha de teatro de marionetes, entre outros equipamentos instalados para incentivar o hábito da leitura

A inauguração do Cantinho da Leitura, espaço destinado ao público infantojuvenil na Biblioteca Municipal de Mogi Mirim, já tem data marcada. A cerimônia acontece na próxima quinta-feira (27), a partir das 10h.

Após essa data, as crianças que visitarem o local terão uma linda surpresa: a Brinquedoteca e a Sala de Leitura Infantojuvenil contarão com pintura estilizada das paredes, puffs de diferentes modelos, escrivaninhas com baús para brinquedos, cadeiras, painel de televisão, uma casinha de teatro de marionetes e uma arara de fantasias.

Implantado pela BW Incentiva em parceria com a Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, o projeto social Cantinho da Leitura – que conta com patrocínio da Renovias – tem como objetivo reformular espaços públicos para oferecer às crianças um local agradável, lúdico e bem estruturado, que incentive o hábito da leitura e desperte nos pequenos a paixão pelos livros.

As obras de reforma no espaço tiveram início no dia 10 de agosto e incluíram pintura das paredes, manutenção das janelas e substituição das luminárias, além da instalação de mobiliário especialmente desenvolvido para o local.

“Nosso objetivo é oferecer às crianças um espaço lúdico, divertido e inspirador, que desperte a criatividade e a imaginação. A leitura é fundamental para a formação de qualquer cidadão. Por isso, se o Cantinho da Leitura motivar os pequenos a estarem perto dos livros, o projeto cumpriu sua missão”, afirma Bruno Wellington, da BW Incentiva.

O projeto inclui ainda a doação de 1.200 livros infantojuvenis, incluindo livros em braile, brinquedos educativos, televisão, fantasias, projetor com tela de projeção e mobiliário. A Biblioteca Municipal está localizada na Rua Caiapó, nº 5, na região central de Mogi Mirim.

Atrações

Para incentivar os pequenos a mergulharem no mundo da literatura, diversas atividades serão promovidas no Cantinho da Leitura. Confira a programação:

Terça-feira – 08/11

10h – Teatro “O Mundo de Malala”

14h – Oficina de Escrita Criativa

Quarta-feira – 09/11

10h – Oficina de Fantoches

14h – Oficina de Escrita Criativa

Quinta-feira – 10/11

10h – Oficina de Fantoches

14h – Oficina de Escrita Criativa

Sexta-feira – 11/11

10h – Teatro “O Mundo de Malala”

14h – Oficina de Escrita Criativa

Sábado – 12/11

14h – Cantando e Contando Histórias – Com a atriz Carla Fioroni (Matilde e Ernestina das Chiquititas)

Realização

O projeto “Cantinho da Leitura” é uma realização do Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial de Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, BW Incentiva, com patrocínio da Renovias e apoio institucional da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim.