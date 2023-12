CAPS Infanto Juvenil de Mogi Guaçu Muda para Novo Endereço a Partir de 3 de Janeiro

O Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPS IJ) está prestes a iniciar um novo capítulo em sua história, mudando-se para um endereço renovado a partir do dia 3 de janeiro. A partir dessa data, o CAPS IJ estará localizado na Rua Nunes Pedrosa, nº 339, no Bairro do Lote, proporcionando um ambiente mais amplo e adequado para atender às necessidades crescentes da comunidade.

A mudança para o novo endereço é motivada pelo aumento significativo no número de pacientes assistidos, refletindo o compromisso contínuo do CAPS IJ em fornecer serviços de qualidade para crianças e jovens em busca de apoio psicossocial. Além disso, a nova sede também se prepara para abrigar o Centro de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista (Catea), reforçando o comprometimento da instituição em oferecer suporte abrangente para uma variedade de necessidades de saúde mental.

A antiga sede do CAPS IJ, localizada no Parque Cidade Nova, passará a ser o novo lar do Ambulatório de Saúde Mental (Emaesm), ampliando assim a capacidade de atendimento da rede de saúde mental local.

A equipe do CAPS IJ está entusiasmada com a mudança e acredita que o novo endereço proporcionará um ambiente mais acolhedor e propício para o desenvolvimento do trabalho realizado pela instituição. A expectativa é que a mudança resulte em uma melhoria significativa na qualidade dos serviços prestados, beneficiando diretamente os usuários e suas famílias.

Essa mudança representa um passo significativo para o fortalecimento dos serviços de saúde mental em Mogi Guaçu, garantindo que a comunidade continue a receber o suporte necessário para o bem-estar emocional e psicossocial de seus membros mais jovens.