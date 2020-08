CAPS passa por reforma em Itapira

O CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Ad de Itapira está em reforma para oferecer melhores condições de atendimento à população. A unidade passa por ampliação que contempla a construção de duas salas com depósitos, rampas de acessibilidade e fechamento com alvenaria de vedação em quatro salas do local. A obra inclui também reforma da cobertura, elétrica, hidráulica, forro, esquadrias, revestimentos e pintura.

Os recursos financeiros utilizados são do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) e a empresa responsável pela obra é a TKS Construtora.