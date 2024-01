Captura de Procurado durante Operações Táticas em Mogi Mirim

Da Redação

Na noite do dia 26 de Janeiro de 2024, durante a execução das Operações Impacto e Adaga VII, uma equipe de Força Tática (FT) em patrulhamento tático na cidade de Mogi Mirim, São Paulo, alcançou um marco significativo ao capturar um procurado pelas autoridades. O indivíduo em questão, identificado como J. W. T. C., estava sendo procurado em relação a um mandado de prisão pendente.

Após a obtenção do mandado de prisão, a equipe de Força Tática se deslocou até uma empresa na Vila Santa Luzia, onde o suspeito estava presumivelmente localizado. Na chegada ao local, os agentes prontamente encontraram J. W. T. C. e o informaram sobre a existência do mandado de prisão em seu desfavor.

De forma pacífica, o suspeito foi conduzido pelas autoridades até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu a delegada de plantão foi informada sobre a situação e procedeu com os trâmites legais necessários.

A partir disso, foi lavrado o Boletim de Ocorrência detalhando a captura do procurado. O delito pelo qual J. W. T. C. estava sendo procurado é relacionado ao artigo 217 do Código Penal, permanecendo o indivíduo sob custódia à disposição da justiça.

Esta operação demonstra o compromisso das autoridades em garantir a segurança da comunidade e em aplicar a lei de forma eficiente, resultando na captura bem-sucedida de um indivíduo procurado pela justiça.