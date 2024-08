Captura de Procurado Durante Patrulhamento em Mogi Mirim

Na manhã de 6 de agosto, durante um patrulhamento de rotina pela Avenida Pedro Botesi em Mogi Mirim, uma equipe policial realizou a captura de um indivíduo procurado pela justiça.

Os policiais avistaram um homem em atitude suspeita, notando um volume incomum na cintura do mesmo. A abordagem foi imediata, seguida de uma busca pessoal que revelou que o volume se tratava apenas de um boné, não havendo nada de ilícito com o suspeito.

No entanto, ao consultar via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), foi constatado que o homem era procurado pela justiça, com um processo expedido pela comarca de Arthur Nogueira.

O indivíduo foi então conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Mirim. Lá, a delegada solicitou ao escrivão que elaborasse o Boletim de Ocorrência de Captura de Procurado. O capturado permaneceu à disposição da justiça.

Essa ação reflete o empenho das forças de segurança de Mogi Mirim em manter a ordem e garantir que os procurados pela justiça sejam devidamente localizados e encaminhados para responderem pelos seus atos.