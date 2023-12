Captura de Procurado em Mogi Guaçu: Indivíduo é Detido Durante Patrulhamento

Da Redação

Na manhã desta quinta-feira, um indivíduo identificado como M. F. E. foi capturado pelas autoridades locais durante uma ação de patrulhamento ostensivo em Mogi Guaçu. O homem estava conduzindo uma motocicleta quando a equipe policial o avistou e notou um comportamento nervoso, levando à abordagem.

Durante a busca pessoal e fiscalização de trânsito, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, uma consulta ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) revelou que havia um mandado de prisão em desfavor do indivíduo, relacionado a um processo por violência doméstica conforme o artigo 344 do Código Penal.

O momento da abordagem foi crucial para impedir a possível evasão do suspeito, que, ao perceber a presença policial, tentou passar despercebido. Com a confirmação do mandado em aberto, os policiais conduziram imediatamente M. F. E. até a Delegacia de Plantão.

No local, o Delegado elaborou o Boletim de Ocorrência de captura do procurado. M. ficará à disposição da justiça para responder pelos seus atos.

A ação exemplar da polícia destaca a importância do trabalho conjunto e eficiente das forças de segurança, garantindo que indivíduos procurados pela justiça sejam devidamente capturados e levados às autoridades competentes para responder pelos crimes que são imputados a eles. A comunidade local pode respirar mais aliviada com mais uma prisão realizada, reforçando o compromisso das forças policiais em manter a segurança e a ordem na região.