Captura de Procurado em Mogi Guaçu na Noite de 7 de Maio

Na noite do dia 7 de maio, durante o atendimento de uma ocorrência de perturbação do sossego no Bairro Jardim Suécia, em Mogi Guaçu, uma reviravolta surpreendente ocorreu quando as autoridades policiais realizaram uma verificação de rotina da documentação de um indivíduo identificado como L. O que era para ser uma intervenção comum em um caso de perturbação acabou se transformando em algo muito mais significativo.

Enquanto nada era constatado em relação à ocorrência de perturbação, a verificação da documentação revelou que L. estava listado como procurado. Sem perder tempo, L. foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária.

A ocorrência foi apresentada à escrivã de polícia, que informou a delegada de plantão. Após uma minuciosa averiguação, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto para L. relacionado a um processo da comarca de Socorro-SP.

Assim, sob a ordem da delegada, o mandado de prisão foi cumprido, resultando na elaboração do Boletim de Ocorrência Policial de Captura de Procurado (Prisão Civil). L. agora permanece à disposição da justiça, aguardando os desdobramentos legais decorrentes da sua captura.

Este evento ressalta a importância das ações policiais rotineiras, que muitas vezes acabam revelando situações de maior gravidade, contribuindo para a segurança da comunidade e a aplicação efetiva da lei.