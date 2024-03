Captura de Procurado em Mogi Guaçu: Suspeito é Detido pela Polícia

Da Redação

Na manhã de 14 de março, uma equipe em patrulhamento ostensivo e preventivo pelo Jardim Santa Terezinha, em Mogi Guaçu, deparou-se com uma cena que resultou na captura de um indivíduo procurado pela justiça. Enquanto realizavam rondas, os policiais avistaram J.V., em frente à sua residência, engajado em uma obra. No entanto, ao perceber a presença da equipe policial, o suspeito demonstrou nervosismo e tentou adentrar rapidamente o imóvel.

Diante dessa atitude suspeita, os policiais procederam com a abordagem. Após uma busca pessoal minuciosa, nada de ilícito foi encontrado com J.V. No entanto, ao realizar consultas via COPOM, foi descoberto que J.V. era um indivíduo egresso, ou seja, havia saído recentemente do sistema prisional. Mas o que chamou a atenção foi uma constatação obtida através do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP): J.V. estava sendo procurado pela justiça.

Segundo as informações obtidas, J.V. estava sendo procurado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06, com uma pena estipulada de 5 anos e 10 meses em regime fechado. Diante dessa descoberta, J.V. foi informado de seus direitos constitucionais e conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu-SP.

Na delegacia, o delegado de plantão, elaborou o Boletim de Ocorrência Policia e deu cumprimento ao mandado de prisão pendente sobre J.V., que permaneceu à disposição da justiça para os procedimentos legais cabíveis.

Essa operação bem-sucedida demonstra o comprometimento das forças policiais com a segurança da comunidade, bem como a importância da constante vigilância e monitoramento de indivíduos suspeitos, contribuindo assim para a manutenção da ordem pública e o combate ao crime em Mogi Guaçu.