Captura de Procurado em Mogi Mirim durante Operação Impacto

Indivíduo Indiciado por Furto Qualificado é Detido pela Equipe de Força Tática

Na noite de 16 de janeiro, durante as operações de patrulhamento tático realizadas pela Equipe de Força Tática na área da 2ª Cia PM, cidade de Mogi Mirim, um indivíduo procurado foi capturado. O suspeito, identificado como C. R. C., nascido em setembro de 1988 e com 35 anos de idade, tentou desvencilhar-se da abordagem ao avistar os Milicianos, desencadeando uma operação que resultou em sua detenção.

A ação fazia parte das operações Impacto e Adaga VII, voltadas para a prevenção de atos ilícitos na região. Durante o patrulhamento, a Equipe de Força Tática identificou o suspeito, que ao perceber a presença policial, tentou evitar a abordagem. Após a abordagem, o indivíduo foi identificado como C. R. C. e submetido a uma busca pessoal, conforme os procedimentos operacionais padrão (P.O.P). Nada de ilícito foi encontrado em sua posse.

No entanto, ao realizar uma pesquisa via Copom e no CNJ (Banco Nacional de Mandados de Prisão), os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra C. R. C. pelo crime de furto qualificado. Diante dessa descoberta, foi dada voz de prisão ao indivíduo.

Após a detenção, C. R. C. foi encaminhado às medidas administrativas pela Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde ficou recolhido à cela provisória, aguardando disposição da Justiça. A ação reforça o comprometimento das forças de segurança na busca por indivíduos procurados e na promoção da segurança pública na região de Mogi Mirim.