Captura de Procurado em Mogi Mirim durante Operação Impacto

Da Redação

Na noite de 11 de abril, durante um patrulhamento tático pela área da 2ª Cia PM na cidade de Mogi Mirim, a equipe da Força Tática encontrou-se em uma situação que resultou na captura de um indivíduo procurado pela justiça. O suspeito, identificado como F. H. G., de 36 anos, foi abordado pela equipe após apresentar comportamento suspeito ao tentar desviar da abordagem e dirigir-se em direção a uma residência.

Ao realizar a busca pessoal, os policiais encontraram um objeto com um volume incomum na cintura de F. H. G., que acabou por se revelar um aparelho telefônico. No entanto, ao consultar as documentações pertinentes junto ao Copom, constatou-se que o indivíduo estava em situação de procurado pela justiça, com mandado de prisão a cumprir pelo crime de ameaça.

Diante dessa constatação, os policiais deram voz de prisão ao indiciado F. H. G. Após as medidas administrativas de praxe na Central de Polícia Judiciária na cidade de Mogi Guaçu, ele foi recolhido à cela provisória, onde permanece à disposição da justiça para os devidos procedimentos legais.

A operação realizada pela Força Tática evidencia o compromisso das forças de segurança em prevenir e combater a criminalidade, garantindo a segurança e a ordem pública na região de Mogi Mirim. A rápida resposta e eficácia da equipe resultaram na captura de um indivíduo procurado, contribuindo para a manutenção da tranquilidade e da paz na comunidade local.