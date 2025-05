Domingo tem a final da Copa Acimm de Futebol Rural: Jardim Soares x Martim Francisco

Às 15h00 deste domingo (25) será realizada a final da Copa Acimm de Futebol Rural entre Jardim Soares e Martim Francisco, no campo de Martim.

A competição é organizada e realizada pela Prefeitura Municipal, por meio da Sejel (Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer).

Martim entra em campo com vantagem, jogando pelo empate, pois ganhou o primeiro jogo por 3×0.

Mas o Jardim Soares não deverá facilitar a vida do adversário, já que nas semifinais enfrentou e venceu um revés jurídico, quando perdeu pontos por escalar jogador irregular e, mesmo em desvantagem, ganhou a partida contra o Piteiras, chegando à final.

Se o Soares vencer a partida, a decisão será por pênaltis.

PREMIAÇÃO

Após conhecer o campeão, a Sejel realizará a premiação da Copa Rural.

Irá premiar os 1º, 2º e 3º colocados com medalhas e troféus. O artilheiro da competição e o melhor goleiro também serão premiados. Além disso, a Prefeitura organizará homenagens a personalidades esportivas da zona rural, como Sérgio Percego (campeão), José Cruz (vice-campeão), Jesoel Braga Silva (goleiro menos vazado), Jair Marone (terceiro colocado), Aparecido Negro, o Maozinha (quarto colocado) e Edno Aparecido de Almeida, o Lão (artilheiro).

As equipes abriram mão de disputar o terceiro lugar. Para definir a classificação final, a Sejel usou a classificação geral.

TERCEIRO COLOCADO

Troféu JAIR MARONE

Equipe do Pombal (Terceiro melhor colocado na classificação geral)

QUARTO COLOCADO

Troféu APARECIDO NEGRO (Mãozinha)

Equipe do Piteiras (Quarto melhor colocado na classificação geral)