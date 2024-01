Captura durante Operação Impacto Adaga VII em Mogi Guaçu: Indivíduo de 51 anos é preso por mandado de prisão pendente

Força Tática realiza abordagem durante patrulhamento tático e descobre mandado de prisão por Uso de Documentos Falsos

Na tarde de hoje, durante a realização da Operação Impacto e Operação Impacto Adaga VII, a Equipe de Força Tática da 1ª Cia PM, em patrulhamento tático na cidade de Mogi Guaçu, capturou o indivíduo M. R. L.T., de 51 anos, que estava indiciado por crimes relacionados ao uso de documentos falsos.

A equipe, dedicada à prevenção de atos ilícitos, identificou o suspeito M. durante o patrulhamento pela cidade. Ao perceber a presença policial, o indivíduo tentou evadir-se, mas foi prontamente abordado pela Força Tática. Seguindo os procedimentos padrão do P.O.P (Procedimento Operacional Padrão), foi realizada uma busca pessoal no suspeito.

Durante a revista, foi encontrado com M. um pedaço de alumínio. Posteriormente, a equipe efetuou uma pesquisa via Copom, que revelou a existência de um mandado de prisão pendente em seu desfavor. O mandado, expedido pela Comarca de Mogi Guaçu, acusava-o do crime de Uso de Documentos Falsos.

Diante dessa descoberta, foi dada voz de prisão ao indiciado M. e, após as devidas medidas administrativas realizadas pela Central de Polícia Judiciária da cidade de Mogi Guaçu, ele foi recolhido à cela provisória, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Essa operação demonstra a eficiência e o comprometimento da Força Tática na promoção da segurança pública, agindo proativamente na prevenção e captura de indivíduos envolvidos em atividades criminosas. O trabalho conjunto das equipes policiais destaca a importância das operações para manter a ordem e a tranquilidade na comunidade.