Captura em Mogi Guaçu: Procurado da Justiça é Detido pela Força Tática

Da Redação

Foto Divulgação PM

Equipe da Força Tática prende indivíduo procurado por tráfico de drogas em operação de rotina.

Na noite de 22 de agosto, a equipe da Força Tática da 1ª Companhia da Polícia Militar de Mogi Guaçu realizou uma captura surpreendente que resultou na detenção de um indivíduo procurado pela Justiça por envolvimento no tráfico de drogas.

Às 18:18h, na Rua José de Araújo, Jardim Vitória, a equipe da Força Tática, composta pelo Sargento Amarildo, Cabo Goulart e Cabo Montefusco, realizava patrulhamento tático na região como parte das operações de prevenção de atividades ilícitas. Foi nesse contexto que eles se depararam com o Indiciado, identificado como D. M. M. C., de 38 anos, que estava em frente a uma residência e aparentava carregar algo suspeito em sua cintura.

De acordo com o protocolo padrão, os policiais abordaram o indivíduo imediatamente e procederam a uma busca pessoal. No entanto, nenhum item ilícito foi encontrado em sua posse. No entanto, uma reviravolta ocorreu quando os policiais consultaram as informações junto ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e descobriram que o indivíduo era um egresso do sistema prisional.

A investigação não parou por aí. A equipe da Força Tática continuou a pesquisa, desta vez junto ao Banco Nacional de Mandados, e a descoberta foi impressionante. D.M.M.C. estava sendo procurado pela Justiça, com um mandado em aberto pelo crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/06 do Código Penal Brasileiro.

Diante dessas circunstâncias, os policiais deram voz de prisão ao Indiciado, que foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu para as medidas administrativas cabíveis. Posteriormente, ele foi recolhido à cela provisória, permanecendo à disposição da Justiça.

Essa operação exemplifica o comprometimento das forças de segurança de Mogi Guaçu em manter a ordem pública e garantir que indivíduos procurados pela Justiça respondam pelos seus atos. A rápida ação da Força Tática resultou na captura de um indivíduo que estava foragido, contribuindo para a segurança da comunidade local.