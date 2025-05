Festa Della Mamma 2025 celebra tradições italianas em Mogi Mirim

Evento gratuito acontece de 9 a 11 de maio com música, danças típicas e culinária tradicional

A cidade de Mogi Mirim se prepara para receber mais uma edição da tradicional Festa Della Mamma, que acontece entre os dias 9 e 11 de maio de 2025, em homenagem à rica herança cultural italiana presente na região.

Neste ano, o evento é fruto da parceria entre a Società Emilia-Romagna da Baixa Mogiana e a Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com apoio do Governo do Estado de São Paulo, através da APAA – Editais, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Secretaria de Turismo e Viagens. A festa conta ainda com o patrocínio do COMTUR e da Projecta.

A programação promete encantar o público com música ao vivo, danças típicas italianas, apresentações culturais, artesanato, decoração temática e uma praça de alimentação recheada de delícias tradicionais da culinária italiana.

O evento é uma oportunidade para celebrar as raízes italianas da cidade, valorizando a cultura, a gastronomia e o espírito comunitário em um ambiente festivo e acolhedor.