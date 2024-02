Capturado procurado em Mogi Mirim após resistência à abordagem policial

Da Redação

Na noite de 8 de fevereiro, uma equipe da Força Tática realizava um Patrulhamento Tático na área da 2ª Companhia, no município de Mogi Mirim, quando avistou três indivíduos em frente ao bar da viela na rua Tupinambá. Um dos indivíduos demonstrou certo desconforto com a presença da polícia, o que motivou a abordagem.

Ao perceber que seria abordado, um dos indivíduos empreendeu fuga a pé, desencadeando uma breve perseguição que resultou na captura de C. D. S., de 29 anos. Durante a tentativa de fuga, o indivíduo resistiu à voz de parada, porém foi contido pela equipe policial.

Após a detenção, foi realizada uma busca pessoal, na qual nada de ilícito foi encontrado com C. D. S. Durante a entrevista com a equipe policial, ele revelou estar procurado pelos artigos 155 e 157 do Código Penal. Consultas adicionais revelaram que o indivíduo estava evadido do sistema penitenciário, o que levou à sua detenção imediata.

Diante dos fatos, os direitos constitucionais de C. D. S. foram lidos e a ocorrência foi encaminhada para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu. A Delegada de Plantão, Dra. Gisele, foi informada sobre o caso e elaborou o Boletim de Ocorrência Policial de Captura de Procurado/Resistência. C. D. S. permaneceu à disposição da justiça para os devidos procedimentos legais.

Esta operação demonstra o compromisso contínuo das forças policiais em garantir a segurança e a aplicação da lei em nossa comunidade, capturando indivíduos procurados e mantendo a ordem pública.