Capturado procurado por dívida de pensão alimentícia

Da Redação

Na tarde de 1º de fevereiro, a equipe policial de Itapira obteve sucesso na captura de um indivíduo procurado pela justiça por dívida de pensão alimentícia. Identificado como R., o indivíduo estava com mandado de prisão em aberto e sua localização foi possível graças ao trabalho diligente da equipe, que dispunha do endereço do procurado.

Em um patrulhamento de rotina, os policiais avistaram um caminhão de mudança estacionado em frente à residência de R. Ao abordar o motorista do caminhão, este informou que R. estava realizando mudança para um haras localizado em Santo Antônio de Posse e estava sendo auxiliado por um veículo Gol branco.

Com essa informação em mãos, a equipe deslocou-se imediatamente até o haras, e durante o percurso, avistou o veículo Gol branco nas proximidades. R. foi visualizado dentro do veículo, o que levou os policiais a realizarem a abordagem de forma precisa e eficiente. Após a abordagem, foi solicitado apoio de viatura , que conduziu R. até a delegacia local.

Na delegacia, R. foi apresentado ao Delegado de Plantão, que ratificou a voz de prisão em decorrência do mandado em aberto. R. permaneceu sob custódia, à disposição da justiça, aguardando os trâmites legais.

A rápida e eficaz atuação da equipe policial de Itapira demonstra o comprometimento das forças de segurança com a aplicação da lei e a manutenção da ordem pública, garantindo a tranquilidade e a segurança da comunidade local.