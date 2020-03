Carnartur 2020 comemora os 90 anos do Bloco da Vaca com sucesso de público

O Carnartur 2020 realizado pela Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Cultura e Turismo comemorou nesta edição os 90 anos de existência do Bloco do Vaca, o mais antigo e tradicional bloco do carnaval nogueirense. Confirmado mais uma vez como um dos melhores carnavais do interior de São Paulo a festividade teve sucesso de público nas cinco noites de sua realização.

A programação contou, além do Bloco da Vaca, no domingo (23) e na terça-feira (25), com o bloco Filhos da Vaca na sexta-feira (21) e os desfiles dos blocos da Banda Louca no sábado (22) e na segunda-feira (24).

O desfile de sábado da Banda Louca contou com a participação especial da Bateria Abençoada da Igreja Bola de Neve levando ao público uma mensagem de alegria e diversão com responsabilidade.

O Carnartur 2020 contou também com bailes todas as noites após os desfiles dos blocos, reunindo uma multidão de foliões que tomavam a Avenida Dr. Fernando Arens, no centro da cidade.

A Corte da Folia formada pela Rainha, Rei Momo, Princesa e a Musa do Carnartur, abriam os desfiles todas as noites. Desfilando em um carro que também homenageava o Bloco da Vaca. O evento foi realizado com grande aparato de segurança para maior comodidade dos foliões.

Confira as fotos das 5 noites do Carnartur 2020: