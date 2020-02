Carnaval 2020 terá três noites de show e matinê

O Carnaval está chegando e a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, através da Diretoria de Cultura e Turismo, organizou um evento que promete animar os foliões possenses. Serão três dias de festa na Praça da Matriz, localizada no centro da cidade.

A fim de promover um carnaval para a família, a equipe da cultura preparou uma programação que agradará a todos os gostos e idades. Entre os dias 22, 23 e 24 de fevereiro, o Grupo Incendeia será a atração principal da folia e animará os presentes com um repertório eclético e repleto de marchinhas e sambas enredo para relembrar os velhos tempos de carnaval.

No sábado, dia 22, a festa tem início às 21h. Já no domingo, dia 23, as crianças poderão se divertir durante a matinê, marcada para acontecer das 14h às 17h. Em seguida, será feita uma pausa, com retorno previsto para 21h.

Para finalizar os dias de folia, na segunda-feira, dia 24, o carnaval começa mais cedo: às 19h. Todos os dias têm término previsto para às 00h00.

O evento será gratuito e a estrutura para atender ao público contará com banheiros químicos, a presença da Polícia Municipal e Militar, segurança privada e equipes da área de saúde.

Tudo para garantir que os presentes se divirtam em um ambiente seguro. Frisamos que será proibida a entrada de bebidas em garrafas de vidro e a venda de spray de espuma.

Convida a família e os amigos e prestigie o carnaval de Santo Antônio de Posse. Nos vemos na Praça!!