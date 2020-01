CARNÊS DO IPTU 2020 CHEGAM NO FIM DE JANEIRO E QUEM PAGAR A COTA ÚNICA TERÁ DESCONTO DE 10% – JAGUARIÚNA

A Prefeitura de Jaguariúna vai começar a distribuir os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2020 na última semana de janeiro. Ao todo serão entregues 24.461 carnês aos contribuintes que têm imóveis e terrenos na cidade.

De acordo com a secretaria de administração e finanças, neste ano não houve aumento no valor do imposto, apenas reajuste de acordo com o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor): 2,54%.

O contribuinte que quiser antecipar o pagamento do IPTU, pode emitir as guias pelo site da Prefeitura de Jaguariúna. Basta clicar aqui.

A primeira parcela e a cota única vencem no dia 20 de fevereiro de 2020. Vale lembrar que quem optar por pagar à vista terá desconto de 10% no valor total.

A medida adotada pela Prefeitura consta na Lei Municipal 2657, de 11 de dezembro de 2019, aprovada pela Câmara Municipal. Conforme essa lei, esse mesmo desconto de 10% se aplica sobre a taxa de serviço público e sobre contribuição de iluminação, que são tributos lançados conjuntamente com o IPTU.

Quem não quitar a dívida em parcela única tem a opção de pagar em até 10 parcelas mensais e sucessivas, com a primeira vencendo em 20 de fevereiro de 2020.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Foto: Divulgação