Cartório Eleitoral de Mogi Guaçu terá plantões para regularização, transferência e emissão do título

O prazo para tirar o título de eleitor e outros serviços, como regularização, transferência do município de domicílio eleitoral, mudança de local de votação e retificação de dados pessoais, como a inclusão do nome social, termina no dia 4 de maio. De acordo com a legislação, o registro de eleitores, a transferência de domicílio eleitoral e a revisão são encerrados 150 dias antes do pleito para que a Justiça Eleitoral possa organizar a votação em todo o país.

Nos dias que antecedem o fim do prazo para alistamento eleitoral e transferência de títulos, em 4 de maio, a Justiça Eleitoral atenderá o público em horário estendido e fará plantões no último fim de semana antes do fechamento do cadastro. Os Cartórios Eleitorais do Estado funcionarão no sábado (30) e no domingo (1º), das 11h às 17h. Nos dias 2, 3 e 4 de maio, o horário de atendimento será das 9h às 18h.

O agendamento para atendimento está suspenso. Assim, o eleitor será atendido por ordem de chegada dessa data até 4 de maio. O Cartório Eleitoral de Mogi Guaçu está localizado na Avenida Presidente John Kennedy, 311, no Jardim Centenário.

Serviços

Todos os serviços oferecidos pela Justiça Eleitoral estão disponíveis por meio do Atendimento Online do TRE-SP, não sendo necessário deslocar-se até o Cartório. É possível solicitar alistamento, revisão, transferência de domicílio, além da regularização da situação eleitoral.

Presencial e online

Quem optar pelo atendimento presencial deve procurar o Cartório Eleitoral com os documentos pessoais e comprovante de residência. Também há a opção e regularização pela internet, no site: https://www.tse.jus.br/eleitor/autoatendimento-do-eleitor

Biometria

Os eleitores não precisam fazer a coleta biométrica para poderem votar nas Eleições de 2022. O cadastro da biometria está suspenso desde o início da pandemia em 2020. Aqueles que tiveram o título cancelado por não comparecerem às revisões biométricas obrigatórias realizadas em 2019 poderão votar normalmente nas eleições de 2022. Os efeitos do cancelamento foram suspensos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Horário de plantão de atendimento do Cartório Eleitoral

Período Horário de atendimento ao público

Final de Semana dias 30/4 e 01/5/2022 Das 11h00 às 17h00

Segunda 02, Terça 03 e Quarta 04/05/2022 Das 9h00 às 18h00

Nos demais dias o atendimento é feito de segunda à sexta, das 12:00 às 18:00