Casa Branca faz a Grande Campeã e é Melhor Expositor Nelore da Expoinel

A fêmea Carina FIV do Kado, da Casa Branca Agropastoril, foi a Grande Campeã Nelore da Expoinel 2023, mais importante exposição da raça Nelore no país, promovida pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, em Uberaba (MG). A Casa Branca também foi o Melhor Expositor e o 2º Melhor Criador, além de ficar com o título de Expositor Supremo da raça Nelore.

“Foi um resultado excepcional, que coloca a Casa Branca entre os maiores criadores de Nelore do país. Estamos muito felizes pois essa conquista recompensa todo o nosso investimento em genética diferenciada e altamente produtiva. Fica aqui o agradecimento à equipe que trabalha diariamente para cuidar bem dos animais. É muito gratificante ter evoluído tanto em tão pouco tempo”, assinala Fabiana Marques Borrelli, diretora da Casa Branca Agropastoril.

O excelente desempenho na Expoinel foi repetido na ExpoBrahman, também realizada em Uberaba. A Casa Branca foi o Melhor Criador da raça Brahman e o segundo Melhor Expositor. Além disso, a fêmea Lady Betel 3388 foi a Grande Campeã da exposição e CABR Lady Anabel 3179/2 foi a Terceira Melhor Fêmea. Entre os machos CABR Mr. Aquiles 3141 foi o Terceiro Melhor.

“A genética Brahman Casa Branca conquista cada vez mais reconhecimento na raça. O resultado da ExpoBrahman consolida o investimento em animais altamente produtivos e adaptados à realidade brasileira”, diz Maria de Lamare, gerente de pecuária da Casa Branca.

O leilão Landau CB Genetics, promovido pela CB Genetics, Casa Branca, Xuab e Di Gênio, também apresentou resultados excelentes, com faturamento total de R$ 1,2 milhão com venda de sêmen sexado do clone de Landau, além de embriões e progênies do reprodutor.