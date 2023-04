Casa Branca leva destaques de sua seleção Nelore ao Leilão Elo de Raça, na Expozebu

A Casa Branca é parceira do Leilão Elo de Raça, um dos mais importantes e históricos eventos da raça Nelore, programado para 30 de abril, às 20 horas (horário de Brasília), na 88ª Expozebu, em Uberaba (MG). A empresa selecionou seis lotes da mais alta qualidade genética e que expressam as melhores características produtivas e reprodutivas. O leilão tem a Casa Branca como promotora ao lado de Mata Velha, HRO, HVP, Di Gênio e Canaã. Além disso, outros 22 criadores convidados participam das ofertas.

“É uma grande responsabilidade para a Casa Branca fazer parte do grupo promotor do Elo de Raça, um leilão excepcional, que ano após ano apresenta fêmeas Nelore da mais alta qualidade genética. Por isso, selecionamos o que temos de melhor, visando contribuir para a disseminação de genética superior e diferenciada”, destaca Fabiana Marques Borrelli, diretora da Casa Branca.

A Casa Branca Agropastoril leva ao Elo de Raça JPN FIV Eva. A matriz foi a Grande Campeã da Expoinel Minas 2023. Com grande qualidade genética, Eva tem a habilidade materna como principal característica. A fêmea obteve a sua primeira cria aos 23 meses de idade e a segunda aos 35 – um intervalo de 12 meses entre os partos. EVA é uma parceria da Casa Branca com Marcelo Aguiar Fasano, do Nelore Águia.

Transmitido pelo Canal do Criador, o Leilão Elo de Raça é oficializado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), tem a Programa Leilões como leiloeira e a SAP na assessoria técnica. Para mais informações, acesse www.casabrancaagropastoril.com.br ou ligue para (35) 3452-0828 e (11) 2362-5350.