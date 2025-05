Como adaptar sua casa para aliviar sintomas de asma, rinite e alergias

(Créditos: Liubomyr Vorona / iStock)

Conheça algumas mudanças no lar que podem fazer a diferença na saúde respiratória

Com a virada do tempo do verão para o outono pode trazer à tona sintomas respiratórios de quem sofre com problemas como asma, rinite e alergia. Respiração rápida, dificuldade para respirar, tosse, coriza, nariz coçando e chiado no peito são algumas das queixas. De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, aproximadamente 20% da população brasileira sofre de algum tipo de alergia ao trato respiratório.

Mas não é só a virada do tempo que realça esses problemas: o próprio lar pode ter vários “gatilhos” para doenças respiratórias, como a poeira, ácaro e mofo. Saiba quais são as causas e como amenizar os sintomas de problemas respiratórios fazendo mudanças no seu lar!

Limpeza como prioridade

A maior aliada contra os principais causadores das “ites” respiratórias é a limpeza frequente da casa. Evite o uso de vassouras e espanadores e foque em limpar a casa com panos úmidos para remover a sujeira de superfícies. Aspiradores com filtros capazes de reter até ácaros também são ótimos.

Lave as roupas de cama toda semana com água quente e deixe cortinas apenas em cômodos essenciais. Evite também o uso de tapetes e outros tecidos expostos ao lar.

Controle da umidade

Lares com muita umidade tendem a ser um ambiente propício para mofo e bolor, que liberam esporos no ar. Esses esporos irritam as vias aéreas e os pulmões, causando crises alérgicas.

O ideal é que as áreas molhadas da casa, como banheiro e área de serviço, tenham uma ventilação boa; talvez seja interessante investir em um exaustor elétrico e em janelas de PVC, que não oxidam e ajudam a controlar a temperatura do ambiente.

Prefira produtos de limpeza neutros

Um vilão “silencioso” das doenças respiratórias são os produtos de limpeza que contêm substâncias químicas que agridem as vias respiratórias. É o caso de desinfetantes, sprays aromatizantes e amaciantes que são muito cheirosos.

O recomendado é usar produtos sem fragrância, ou que tenham uma fórmula específica para pessoas alérgicas.

Capas protetoras de colchões e travesseiros

Uma dica valiosa é proteger a roupa de cama com capas impermeáveis para evitar os ácaros. Eles são os principais focos de ácaros pela casa, que são um dos principais causadores de rinites e outras alergias.

Com a capa impermeável – que deve ser limpa e trocada sempre – você evita que os ácaros se proliferem pela roupa de cama, protegendo suas vias respiratórias.