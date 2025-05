Homem é preso por tráfico de drogas em Artur Nogueira

Flagrante ocorreu no bairro Jardim Planalto após denúncia anônima

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (14), no bairro Jardim Planalto, em Artur Nogueira. A ação foi realizada por equipes da Companhia Tática do 19° Batalhão da Polícia Militar do Interior após denúncia anônima recebida pelo Disque Denúncia (181).

Segundo informações da PM, o suspeito, identificado apenas como G., foi abordado ao sair de um imóvel apontado como ponto de tráfico. Durante a abordagem, ele confessou que armazenava entorpecentes na residência a pedido de uma mulher não identificada.

Com a entrada autorizada, os policiais realizaram buscas no imóvel, onde encontraram 87 eppendorfs com cocaína, 10 porções de maconha, uma balança de precisão, um caderno com anotações do tráfico, um celular e R$ 500 em espécie.

Diante dos fatos, G. foi encaminhado ao Plantão Policial junto com os materiais apreendidos. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça.