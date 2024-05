Casa de Vidro do Museu da Cidade abre exposição “a linha vos” de artista campineira

Carol Santos apresenta a partir desta terça-feira, 21, seu trabalho baseado em memórias de infância e em suas experiências pessoais

O Museu da Cidade/Casa de Vidro, no Largo do Café, recebe nesta terça-feira, 21 de maio, a exposição “a linha vos”, da artista multidisciplinar nascida em Campinas, Carol Santos. A mostra contará com diversas obras, incluindo pinturas, esculturas e instalações inéditas. A exposição estará aberta até o dia 15 de julho e conta com a curadoria de Samantha Moreira, identidade visual de Kauê Garcia e produção de Alexandre Silveira.

As peças selecionadas para a exposição “a linha vos” formam um diálogo contínuo entre passado e presente. Ao entrar na Casa de Vidro, visitantes vão ver uma instalação formada por pipas feitas à mão pela artista e seu pai em uma colaboração artística e poética. Na parede ao lado, uma série de máquinas de empinar pipas, construídas também pela artista e seu pai.

Também estarão expostas pinturas de grandes dimensões e com temas de paisagens, criando camadas de memória e de novas paisagens do lugar. Escultura em papel machê que abordam os temas de perdas e traumas, e um outra em tecido reciclado feito com a participação da comunidade, compõe parte da exposição. Cortinas e panos de prato deixam de ser utilidade doméstica e ganham destaque como objetos de arte, contando histórias de família.

Serviço:

Exposição “a linha vos”

Abertura: 21/05 às 18h

Visitação: 22/05 a 15/06 (de terça a sexta – das 9h às 12h e aos sábados das 10h às 14h)

Local: Museu da Cidade / Casa de Vidro

Endereço: Av Dr. Heitor Penteado, 2145, Pq. Taquaral

Entrada gratuita