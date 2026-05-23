Casal morto 20 dias após casamento é sepultado junto em Itapira

Paola Talhatelli e Mathias Ambrosini morreram em acidente na SP-352; famílias decidiram realizar velório e sepultamento juntos

Paola Talhatelli, de 18 anos, e Mathias Ambrosini, de 20, mortos em um acidente de trânsito 20 dias após o casamento, foram velados e sepultados juntos neste sábado (23), em Itapira. A cerimônia reuniu familiares e amigos no Cemitério Parque Municipal da Paz.

O casal morreu após uma batida entre o carro em que estava e uma caminhonete na Rodovia Vereador Antônio Cazalini, a SP-352, na quinta-feira (21). Segundo o boletim de ocorrência, o veículo seguia no sentido Jacutinga, em Minas Gerais, quando perdeu o controle, rodou na pista e foi atingido na lateral pela caminhonete que trafegava no sentido contrário.

Paola estava no banco do passageiro e morreu no local. Mathias chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista da caminhonete sofreu escoriações leves e passou pelo teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.

A decisão de sepultar os dois juntos atendeu a um desejo das famílias. À imprensa, a mãe de Paola afirmou que não havia como separar o casal, destacando que os dois se amavam muito e tinham acabado de realizar o sonho do casamento.

Paola e Mathias se conheceram na escola, estavam juntos desde a adolescência e moravam juntos há cerca de um ano. Familiares descreveram os jovens como carinhosos, trabalhadores, batalhadores e cheios de sonhos.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas do acidente. Laudos do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal devem auxiliar na conclusão das investigações. O motorista da caminhonete e familiares das vítimas ainda deverão ser ouvidos.

Nas redes sociais, amigos, familiares, a igreja frequentada pela família e profissionais que participaram do casamento prestaram homenagens ao casal.

Fonte: UTV News

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