Carro é destruído por incêndio no fim da tarde em Mogi Mirim

Veículo apresentou falha mecânica e começou a soltar fumaça antes de pegar fogo em via urbana

Um automóvel modelo Voyage ficou completamente destruído após pegar fogo no final da tarde desta sexta-feira, dia 1º, em Mogi Mirim.

O incêndio ocorreu na Rua Padre Roque, logo após o cruzamento com a Rua Coronel Venâncio Alves Adorno. Segundo informações, o veículo parou de funcionar repentinamente e, na sequência, começou a sair fumaça debaixo do painel.

Em poucos minutos, as chamas se alastraram e consumiram o carro, causando perda total. Apesar do susto, não há informações sobre feridos.

As causas do incêndio não foram oficialmente confirmadas, mas há suspeita de falha elétrica ou mecânica.

Foto Redes Sociais

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12