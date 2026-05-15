Movimento Giro Cultural realiza 3ª edição do Festival Giro Cultural com premiação em dinheiro para a dupla de MC que vencer a batalha de rima

Evento será dia 24, domingo, a partir das 11h, no Espaço Cultural Maria Monteiro, em Campinas

O Espaço Cultural Maria Monteiro e a Biblioteca Cora Coralina recebem a terceira edição do Festival Giro Cultural, dia 24 de maio, domingo, a partir das 11 horas, com entrada gratuita. O espaço conta com acessibilidade arquitetônica para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Em sua terceira edição, o Giro Cultural selecionou, por meio de chamamento público, 10 artistas da cidade de Campinas para integrarem a programação oficial do festival. Mais do que um palco para apresentações musicais, o projeto promove espaços de troca, desenvolvimento artístico e fortalecimento da cena independente periférica.

Na programação, shows exclusivos com os 10 artistas selecionados, acompanhados por banda, celebrando a diversidade sonora e criativa da cena independente da Região Metropolitana de Campinas. E mais, batalha de MCs, feira de empreendedorismo periférico, praça de alimentação, espaço kids, intervenções artísticas e um editorial fotográfico colaborativo, cria um verdadeiro ecossistema de economia criativa, convivência e circulação cultural.

Todas as atividades do festival são 100% gratuitas. Inclusive a inscrição para a batalha de rima, com MCs no formato de duplas, com premiação de R$ 500 (quinhentos reais) para a dupla vencedora. A mediação fica por conta de ninguém menos que Punka, fundadora da Batalha Estação da Rima, uma das maiores batalhas da cidade e a primeira organizada integralmente por mulheres em Campinas.

“Um dos destaques desta edição é o editorial fotográfico idealizado pela Berílio, que propõe uma confluência visual entre rap, estética urbana e produção artesanal preta, transformando o espaço do festival em uma extensão viva da cultura periférica”, comentou um dos fundadores do Movimento Giro Cultural, Hellio Augusto. Elementos como pixo, pintura, intervenções ao vivo e produtos de empreendedores locais compõem uma narrativa visual que valoriza diferentes gerações de artistas independentes e traduz imageticamente a potência criativa das periferias de Campinas.

Segundo Bruna Camargo, produtora cultural e executiva do projeto, “a feira de empreendedorismo periférico, com curadoria de Letícia Damiana, também ocupa papel central na experiência do festival.” Inspirada em atmosferas intimistas e urbanas como a da série Insecure, Ainda de acordo com Bruna, “pra além do consumo, a proposta é criar um ambiente onde o público viva a troca e se reconheça através da arte, da moda, da gastronomia e da produção independente periférica.” A feira reúne marcas, criadores e serviços que carregam identidade, estética e trajetória.

O Festival Giro Cultural também conta com a presença da artista revelação do rap nacional, Jovem MK, que em 2024, lançou o álbum Meu Karma, acompanhado de um curta-metragem inspirado em sua trajetória de vida, indicado ao Grammy Latino.

Como parte da programação formativa desta edição, o Festival realizou uma formação online em produção artística e autoprodução musical, que reuniu mais de 50 participantes. O encontro promoveu trocas sobre carreira, mercado musical independente, organização artística e estratégias de fortalecimento da cena cultural periférica.

O Festival Giro Cultural é uma iniciativa da Margem Cultural, realizada com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura de Campinas através do edital FICC 2024.

Festival Giro Cultural

Festival de música itinerante que visa reconfigurar o mapa cultural de Campinas ao levar estrutura, formação e programação artística para as periferias da cidade. Criado como uma plataforma de fortalecimento e visibilidade para artistas independentes locais, o festival transforma territórios historicamente afastados dos circuitos culturais tradicionais em espaços de expressão, pertencimento e potência criativa. Mais do que um evento, o Giro Cultural é um movimento de democratização cultural, fortalecimento da cena independente e valorização da produção artística periférica. O conceito central do Festival Giro Cultural é “Girar para Chegar”. Circular pelas periferias da cidade, levar ações culturais diretamente aos territórios, onde o acesso à arte e ao lazer ainda é limitado. Cada edição acontece em um novo bairro para criar espaços de convivência, formação e celebração comunitária.

SERVIÇO

Festival Giro Cultural

Dia: 24/05/2026 | Horário: das 11h às 21h | Entrada: Gratuita | Indicação etária: 12 +

Local: Espaço Cultural Maria Monteiro e Biblioteca Cora Coralina | R. Dom Gilberto Pereira Lopes, 412 – Conj. Hab. Padre Anchieta, Campinas/SP

Acessibilidade arquitetônica: SIM | Acessibilidade comunicacional: NÃO

Informações: (11) 91176-9181