15º Festival de Atletismo reunirá 1,6 mil estudantes da rede municipal de Mogi Guaçu

Nos dias 21 e 28 de maio será realizada mais uma edição do Festival de Atletismo, no Centro Esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova, a partir das 8h. É o esporte e a educação caminhando juntos em mais uma ação que reunirá alunos da rede municipal de ensino.

A 15ª edição do Festival de Atletismo deve reunir cerca de 1.600 estudantes do 4º e 5º ano do ensino fundamental. O evento é promovido anualmente pelas equipes da Secretaria da Educação em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL). Todo o desenvolvimento é feito pelos professores de Educação Física da rede municipal.

A programação foi dividida em dois dias para atender as diferentes faixas etárias. Na quinta-feira, 21 de maio, as pistas e a quadra serão ocupadas pelos estudantes do 5° ano. Já na semana seguinte, no dia 28 de maio, será a vez dos estudantes do 4° ano competirem. Nos dois dias de festival, a competição iniciará a partir das 8h.

Mais do que uma competição, o festival funciona como uma extensão das salas de aula. Durante o primeiro bimestre deste ano, os estudantes aprenderam a teoria e a prática das modalidades de atletismo, seguindo as diretrizes do Currículo Paulista. O evento consolida esse processo de aprendizagem.

A iniciativa tira os estudantes do ambiente escolar tradicional, permitindo que eles vivenciem novas experiências e passem a ocupar os espaços públicos esportivos disponíveis na cidade.