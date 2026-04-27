Seletiva do Amadorzão define classificados para a Série Prata em Jaguariúna

Oito equipes garantem vaga e se juntam a outros times na disputa pelo título da temporada

A seletiva para a Série Prata do Campeonato Municipal Amador de Futebol foi encerrada neste domingo (26), em Jaguariúna, com a definição das oito equipes classificadas para a competição.

Avançaram para a próxima fase os times Jardim Europa e Real Madruga pelo grupo A, S.E. Tanquinho e Black Lightining pelo grupo B, XII de Setembro pelo grupo C, PSG Jaguar pelo grupo D, além de Maestro F.C. e Ômega F.C., que também garantiram suas vagas.

A rodada final contou com partidas realizadas nos campos Américo Tonietti e Azulão. Entre os resultados, destaque para a vitória do PSG Jaguar por 5 a 1 sobre o Inter e do XII de Setembro, que venceu o Porto F.C. por 5 a 0. Também venceram o S.E. Tanquinho, por 4 a 3 sobre o Black Lightining, e o Real Madruga, que fez 3 a 1 no União RC.

Com os classificados definidos, a Série Prata do Amadorzão tem início previsto para os dias 16 e 17 de maio, com jogos programados nos campos Américo Tonietti e Altino Amaral.

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