Castramóvel já tem mais de 500 pré-cadastros efetuados

Em sua primeira semana de atendimento, o agendamento para o pré-cadastro para os serviços do Castramóvel já recebeu mais de 500 inscrições.

Para ter o atendimento o interessado deve acessar o link www.itapira.com.br, entrar na aba serviços e preencher seus dados.

A região dos bairros do Istor Luppi e José Tonolli foi escolhida como a primeira a receber a visita do Castramóvel. Um local apropriado será destinado para que a equipe que vai realizar os procedimentos operatórios possa se estabelecer.

A partir daí, segundo o coordenador geral do atendimento, Rogério de Oliveira (coordenador da Patrulha Ambiental), todas as pessoas que deixaram telefone de contato e moram no bairro onde o atendimento será feito, serão contatadas e orientadas a comparecer no local com hora marcada, para evitar aglomerações. “Chegando lá a pessoa responsável pelo animal vai ser atendida por uma equipe que entre outras coisas vai atualizar o cadastro de cada um, e pedir para que seja assinado um termo de consentimento relacionado ao procedimento cirúrgico do animal”, informou.

A castração será feita em cães e gatos, machos e fêmeas e cada animal vai receber ainda um chip. Quem venceu a concorrência, oferecendo preço em torno de R$ 80,00 por procedimento, foi a clínica do médico veterinário André Mazon, de Mogi Mirim. A data de início dos trabalhos, ainda está pendente, aguardando a liberação do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), procedimento necessário para este tipo de intervenção.