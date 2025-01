CASTRAMÓVEL MUNICIPAL RETOMA CASTRAÇÕES NO PARQUE MENEGON

O Castramóvel da Prefeitura de Jaguariúna retomou nesta terça-feira, dia 28 de janeiro, as castrações de animais. O equipamento está localizado no Parque Menegon, no bairro São José.

Logo pela manhã, tutores que haviam solicitado o serviço levaram seus animais de estimação para realizar os procedimentos.

Para solicitar o serviço, basta abrir um protocolo no Atende Fácil e, em seguida, entrar em contato com o Posto de Atendimento Médico Veterinário da Prefeitura para agendamento da data da castração.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3867-9700, nos ramais 3054 ou 3055. Segundo o Posto Veterinário, os agendamentos podem ser realizados de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

“A castração é um procedimento muito importante para o controle populacional de cães e gatos. A Prefeitura de Jaguariúna dispõe de profissionais médicos veterinários capacitados, bem como toda estrutura de suporte para realização do procedimento”, disse o médico veterinário Rodrigo Moretti, diretor do Departamento de Saúde e Bem-Estar Animal da Prefeitura de Jaguariúna.

Foto: Thiago Carvalho