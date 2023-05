Castramóvel: novas castrações serão realizadas nos dois próximos finais de semana

A Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal agendou as próximas castrações pelo Programa de Castração Animal e os procedimentos serão feitos no castramóvel da clínica contratada pela Prefeitura. Nos dias 20 e 21 de maio, as castrações serão feitas no Residencial Ypê Amarelo e nos dias 27 e 28 de maio no Distrito de Martinho Prado Júnior. Os interessados podem efetuar a inscrição.

No Ypê Amarelo, as inscrições podem ser feitas na Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Ubirajara Ramos até o dia 19 de maio. O castramóvel ficará dentro da escola. O mesmo acontecerá em Martinho Prado, onde as inscrições podem ser feitas até o dia 26 de maio na secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Geraldo Sorg. O tutor do animal deve comparecer munido dos documentos pessoais e comprovante de endereço.

“Nossa previsão é realizar por dia cerca de 200 castrações tanto dos animais que já estão no nosso cadastro como os novos que estão sendo feitos nas secretarias das escolas. Acreditamos que o castramóvel irá agilizar ainda mais os procedimentos e facilitará para a população que mora nos bairros mais distantes. É importante que o interessado faça sua inscrição”, ressaltou o secretário de Bem-Estar, Claudinei da Silveira Rodrigues, o Nei.

A Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal gerencia o contrato que prevê duas mil castrações. O Município já realizou 859 cirurgias, sendo os procedimentos gratuitos. A castração é voltada para cães e gatos (fêmeas e machos) e foram iniciadas no mês de fevereiro. “Assim que concluirmos esse contrato já vamos iniciar um outro que prevê outras três mil castrações. É um serviço necessário para o controle dos animais do nosso município”, reforçou.

As inscrições para o Programa de Castração Animal também podem ser feitas na sede da Secretaria, localizada à Rua Afonso Pessine, nº 36, no Imóvel Pedregulhal, ao lado da Delegacia Seccional. O horário de atendimento é das 8h às 16 horas, de segunda a sexta-feira.