CASTRAMÓVEL PRESTA ATENDIMENTO GRATUITO NO FLORIANÓPOLIS ÀS TERÇAS E QUINTAS

O Castramóvel de Jaguariúna está com atendimento às terças e quintas-feiras, das 13h às 17h, no Parque José Pires Júnior, no bairro Florianópolis. O serviço é gratuito.

Para agendar atendimento no Castramóvel, basta ligar no Atende Fácil (telefone 156) e solicitar o serviço. Os tutores podem escolher se farão as castrações dos animais no Posto de Atendimento Médico Veterinário da Prefeitura de Jaguariúna ou no Castramóvel.

O atendimento do Castramóvel no Florianópolis começou em 8 de novembro do ano passado.

A unidade conta com salas pré-cirúrgica e pós-cirúrgica, sala de paramentação, ar-condicionado e banheiro, além de frigobar para acondicionar medicamentos, gaiolas para recuperação dos animais, aparelho inalatório e monitor.

AMIGA DOS ANIMAIS

O bem-estar animal é uma marca de Jaguariúna. Em 2019, a cidade concorreu com mais de 100 municípios da América Latina e 94 brasileiros que se inscreveram no concurso Cidade Amiga dos Animais, organizado pela World Animal Protection (WAP). Jaguariúna ficou em 15º lugar na classificação nacional, sendo um dos poucos municípios brasileiros a ter o selo Cidade Amiga dos Animais.